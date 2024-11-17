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Türkiye'de Bilim Merkezi Sayısı Yıl Sonuna Kadar 40 Olacak

Yıl sonuna kadar toplamda 40 bilim merkezi açılması planlanıyor. 5 yeni merkez hizmete girecek, İstanbul'daki merkez sayısı 12'ye çıkacak.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 11:10
Türkiye'de Bilim Merkezi Sayısı Yıl Sonuna Kadar 40 Olacak

Türkiye'de Bilim Merkezi Sayısı Yıl Sonuna Kadar 40 Olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yıl sonuna kadar İstanbul'da iki, Çorum, Şanlıurfa ve Adana'da birer bilim merkezini daha hizmete alacaklarını duyurdu. Böylece, ülkemizdeki bilim merkezi sayısı 40'a yükselecek.

Toplumda Bilim Farkındalığı Oluşturma Amacı

Kacır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim merkezlerinin toplumda bilim ve teknoloji farkındalığı artırma amacıyla açıldığını belirtti. Bilim merkezlerinin önemine dikkat çeken Kacır, bu merkezler aracılığıyla vatandaşların bilimsel etkinliklerle buluşturulacağını vurguladı.

İstanbul'daki Bilim Merkezleri

Yeni açılacak 5 merkezden 2'sinin İstanbul'da bulunacağı belirtildi. Böylece Başakşehir ve Arnavutköy bölgelerinde açılacak merkezlerle birlikte İstanbul'daki bilim merkezi sayısı 12'ye çıkacak. Halihazırda Üsküdar, Bahçelievler, Beyoğlu, Çekmeköy, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultanbeyli, Tuzla ve Zeytinburnu'nda bilim merkezleri aktif olarak faaliyette bulunuyor.

Bilim Merkezlerinin Etkisi ve Faaliyetleri

Bakan Kacır, bilim merkezlerinin milyonlarca ziyaretçiyi çeşitli temalarda etkileşimli sergilerle buluşturduğunu ifade etti. Matematik, havacılık, doğa bilimleri ve tasarım gibi alanlarda düzenlenen atölyeler sayesinde bilimsel olguların deneyimlenmesi ve gelecek bilim insanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bilim Merkezlerinin Genel Durumu

Bugüne kadar bakanlık koordinasyonunda TÜBİTAK destekli olarak toplam 35 bilim merkezi hizmet vermeye başladı. Açılan merkezlerden 14'ü büyük ölçekli, 21'i ise küçük ölçekli olarak hizmet veriyor. Konya Bilim Merkezi, geçen yıl 865 bin 55 ziyaretçi ile en çok ilgi gören merkez konumunda. Yeni açılan merkezlerle birlikte bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetlerin artacağı belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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