Türkiye'de bir ilk yaşanacak: Ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak

Okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme işlemleri için yeni kurallar belirlenmişti. Bu doğrultuda, MEB, ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik ile lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinde yarın ve 27 Aralık'ta ortak yazılı sınav düzenleyecek. Bakanlık tarafından oluşturulan sorular, sınav gününde okullara ulaştırılacak ve sınavlar okul yönetimi tarafından gerçekleştirilecek. Sınav bitiminde öğrenci cevap kağıtları, il ölçme değerlendirme birimlerine gönderilecek.

ÜLKE GENELİNDE ORTAK YAZILI SINAV

Ortaokul ve liselerde, "ülke çapında", "il ve ilçe bazında" ve "okul bazında" 3 çeşit ortak yazılı sınav uygulanacağı duyurulmuştu. Yönetmeliğe göre, Bakanlık, öğrencilerin gelişimini izlemek, müfredatın uygulanmasında okullar arası uyum sağlamak ve uygulama birliği yaratmak için bu yıl ilk defa ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılılarını, "ülke çapında ortak yazılı sınav" şeklinde yapma kararı vermişti.

MAZERET SINAVI OLACAK

Ortak sınavlara giremeyen öğrenciler için başka bir sınav hakkı tanınacak. Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme birimleri tarafından organize edilecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından gerçekleştirilecek. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme kurallarına uygun ve kazanımları test eden sorulardan oluşacak.