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Türkiye'de Deprem Sigortalılığı Artıyor: Her İki Evden Biri Sigortalı

Zorunlu deprem sigortası poliçesi sayısı 11.3 milyonu aştı, Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 57’ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:20
Türkiye'de Deprem Sigortalılığı Artıyor: Her İki Evden Biri Sigortalı

Türkiye'de Her İki Evden Biri Deprem Sigortalı

Günümüz şartlarında, depreme karşı finansal güvence sağlamak amacıyla zorunlu deprem sigortası (ZDS) oranı Türkiye genelinde %57 seviyesine ulaştı. DASK verilerine göre, sekiz milyonun üzerinde konut, bu önemli sigorta ile güvence altına alındı.

Geçmişten Günümüze Deprem Bilinci

17 Ağustos 1999'da yaşanan büyük deprem, ülkemizde derin yaralar açarken, deprem bilincinin artmasına zemin hazırladı. Bu acı deneyim, doğal afetler karşısında daha hazırlıklı olmanın gerekliliğini göstermiştir. Sonuç olarak, 2000 yılında DASK kurularak, afet yönetimi ve sigorta bilincinin artırılması hedeflenmiştir.

Marmara ve Ege Önde

Verilere göre, Marmara Bölgesi %64 sigortalılık oranı ile ilk sırada yer alırken, onu Ege Bölgesi %57 ile takip ediyor. Diğer bölgelerdeki sigortalılık oranları ise İç Anadolu %51, Doğu Anadolu %59, Akdeniz %54, Güneydoğu Anadolu %50 ve Karadeniz %45 civarındadır.

Finansal Güvence ve DASK'ın Hedefleri

DASK, sağlanan sigorta güvencesinin tüm vatandaşlara ulaşması için çalışmakta ve bunu etkin bir şekilde gerçekleştirmek en büyük hedeflerinden biridir. Ocak ayından bu yana uygulanan enflasyon koruması ile poliçe teminatları otomatik olarak güncellenmektedir.

DASK'ın Güçlü Ödeme Kapasitesi

DASK, 25 milyar liralık ödeme gücünü 280 milyar liraya çıkardığına dikkat çekerken, teminat limitlerini de 1,5 milyon liraya yükseltmiştir. Bu güç, tamamen sigortalıların prim gelirleri ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca güvenilir olarak değerlendirilen reasürans koruması ile sağlanmaktadır.

Yeni Faaliyetler ve DASK'ın Gelecek Vizyonu

DASK, sigorta bilincini artırma adına çok sayıda projeye öncülük etmektedir. 'DASK Tırı Yollarda Projesi' gibi girişimlerle Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarla buluşarak, depreme dair her soruyu yanıtlamaktadır. Ayrıca, DASK Kısa Film Yarışması ile toplumda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Genişliyor

Kısa süre içinde zorunlu deprem sigortasının kapsamı ZAS ile genişletilecektir. Yeni sigorta, sel, taşkın, heyelan, orman yangını, fırtına gibi doğal afetleri kapsamayı hedeflemektedir. DASK, bu yeni ürün için de ülkenin önde gelen akademisyenleri ile birlikte çalışarak kapsamı genişletmiştir.

DASK, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeyi ve vatandaşlarının güvenli bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmayı taahhüt etmektedir. 17 Ağustos depreminin hatıralarını unutmadan, sağlam bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

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