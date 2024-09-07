Türkiye'de Eğitim ve Ekonomi Alanındaki Son Gelişmeler

Yeni Eğitim Döneminde Ortak Sınavların Kapsamı Genişletildi

2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla ortak sınav uygulamaları, Türkçe ve matematik derslerinin yanı sıra 7. ve 10. sınıflarda da devreye alınacak. Ayrıca, öğrenci listeleri yayımlanmayacak; değerlendirmeler için geri bildirim ve analizler yapılacak.

Yükseköğretim Kurumlarına Büyük Bütçe Ayırıldı

2025 yılı için üniversitelere toplam 487 milyar liranın üzerinde ödenek ayrılmıştır. En büyük bütçeye sahip yükseköğretim kurumu, 14 milyar 680 milyon lira ile Ankara Üniversitesi oldu. İstanbul ve Hacettepe üniversiteleri ise sırasıyla 14 milyar ve 13 milyar lira ile takip ediyor.

AK Parti'den Türkiye Buluşmaları

AK Parti, 8. Büyük Olağan Kongre öncesinde toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek saha çalışmaları yapmaya başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Toplumun her kesimine ulaşarak eylül ayında yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Önemli Karar

KDK, icra yoluyla satın alınan bir aracın eski borcundan sorumlu tutulamayacağına hükmetti. Bu gelişme, tahsil edilen 25 bin liralık bedelin iadesine yol açtı.

Tarımda Verimlilik Arttırılacak

Orta Vadeli Program kapsamında, tarımda verimliliği artıracak stratejiler belirlendi. Akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması planlanıyor.

Rekabet Kurulu'ndan Reklam Ceza Kararı

Bu yıl 1201 sağlık sektörü reklam dosyası değerlendirilmiş, 251'ine ceza verilmiştir. Toplamda 60.6 milyon lira para cezası uygulanmıştır.

Elektrikli Otomobil Satışlarında Togg Lider

2024 yılı içinde satılan her üç elektrikli otomobilden biri Togg markasına ait oldu. Ocak-ağustos döneminde Togg satışları 14 bin 849 olarak kaydedildi.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

ABD'deki enflasyon verileri ve ECB'nin faiz kararları, küresel piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Resesyon endişeleri fiyatlamaları etkiliyor.

Mobil Çeviri Uygulaması ile Dil Engeli Aşılacak

OSTİM Teknik Üniversitesi'nden bir ekip, konferanslar için mobil çeviri uygulaması geliştirdi. Kullanıcılar, konuşmaları anlık olarak kendi dillerinde görebiliyor.

Çita Koruma Vakfı'nın Projesi

Güney Afrika'daki çitaların korunması için Türkiye'den getirilen kangallar çiftçilere dağıtıldı. Bu sayede çitaların avlanması engellenmeye çalışılıyor.

Büyük Bozkırda Dünya Göçebe Oyunları Başlıyor

Kazakistan'da 5. Dünya Göçebe Oyunları, 10'dan fazla ülkenin liderinin katılımıyla açılacak. Etkinlikte 21 geleneksel spor dalında mücadeleler düzenlenecek.