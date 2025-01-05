Türkiye'de Eğitime Devrim Niteliğinde Yatırımlar: Bakan Tekin Açıklamalarda Bulundu

Bakan Tekin'den Eğitimde Devrim Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında, Türkiye'deki eğitim sistemi üzerine önemli değerlendirmeler yaptı. Özellikle derslik başına düşen öğrenci sayısının azaldığına dikkat çeken Tekin, orta öğretimlerde bu sayının 16,17 civarında, temel eğitimde ise 21-22 olduğunu ifade etti. Bu durumu 'bir devrim' olarak nitelendiren Tekin, "80 yılda yapılan derslik sayısına yakın derslik yaptık ve sahip olduğumuz derslik sayısını iki katına çıkardık." dedi.

Öğretmen Atamaları ve Eğitim Reformları

Bakan Tekin, eğitim alanında gerçekleştirilen atamaların da dikkat çekici olduğunu vurguladı. Şu an 1 milyon civarında öğretmenin bulunduğunu ve bunun 800 bininin AK Parti döneminde atandığını belirtti. "Bu gerçekten devrim niteliğinde." diyen Tekin, geçmişteki eksikliklere de dikkat çekerek, "22 yıl önce okullar okunmaz bir haldeydi, şimdi ise okullarımızı 5 yıldızlı otel konforunda inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.

Müfredat ve Eğitimin Geleceği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde eğitimdeki altyapı sorunlarını çözdüklerini anlatan Tekin, müfredat üzerinde de değişiklik yapmak istediklerini kaydetti. "Beceri merkezli eğitim modeline geçme arzusundayız," diyen Tekin, "Milli ve manevi değerlerimizi çocuklarımıza, gençlerimize aktarmak istiyoruz. Vatan sevgisi, merhamet, adalet gibi değerleri öne çıkarıyoruz." dedi.

Tekin konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bu yapılanların arkasında milletimizin desteği var. Eğitimde yapılacak her yeni adım için halkımızın yanında olacağız. Gençlik kollarımızın gösterdiği çabaları takdirle karşılıyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.