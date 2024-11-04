Türkiye'de Ekonomi ve Spor Gündemi

Türkiye Gelecek Yıl Turizmde Farklı Pazarlarını Hedefliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm alanında sadece yolcu sayısını artırmanın ötesinde, çeşitli ülkelerden ve değişik ürünlerle yolcu getirmeye odaklandığını belirtti. Ersoy, "Eskiden deniz, kum ve güneşle öne çıkıyorduk, şimdi ise 60'tan fazla ürünle dikkat çekiyoruz. Bu çeşitliliği yavaş yavaş 100'e kadar çıkarmayı planlıyoruz," dedi.

Özelleştirme Gelirleri Hedefi Aşıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 10 ayda toplam 39,2 milyar lira gelir elde ederek Orta Vadeli Program hedeflerini aştı. Önümüzdeki yıl 145 ihale düzenlemeyi planlıyorlar.

Tarım Bakanlığından Balıkçılara Sıkı Denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı su ürünleri avcılığına karşı 158 bin denetim gerçekleştirecek. Ayrıca 200 bin metrekare terkedilmiş av aracı temizleyeceklerini duyurdu.

Otomotiv İhracatında Rekor Kırıldı

Otomotiv endüstrisi, yılın 10 ayında en yüksek ihracatı 4 milyar dolarla Almanya'ya yaptı. Yılın en fazla ihracatı ise 7,8 milyar dolarla Kocaeli'nden gerçekleşti.

Demir Yolu Hat Uzunluğu Artacak

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de demir yolu hat uzunluğunun 14 bin kilometreyi aşması bekleniyor. Hızlı tren hatları ise 2025'te 2 bin 607 kilometreye ulaşacak.

Emtia Piyasasında Düşüş

Fed'in faiz indirimlerini yavaşlatabileceği öngörüsü, emtia piyasasında satış baskısına yol açtı. Şeker fiyatları, Hindistan'daki şeker fazlalığı nedeniyle düştü.

ABD'nin Seçim Gündemi

Michigan'daki Müslüman topluluk, seçimlerde Gazze'deki gelişmelerin etkisi altında oy kullanmaya hazırlanıyor. Rex Nazarko, Müslüman oyların gelecekteki seçimlerde belirleyici olacağını belirtti.

Başkanlık Seçimlerinde İstatistikler

ABD'deki başkanlık seçimlerinde öne çıkan tarihsel veriler arasında Roosevelt'in %60,8, Hayes'in ise sadece 1 oy farkla kazanması yer alıyor. Nixon, 1968'de %60,7 oyla Cumhuriyetçi partinin en yüksek oyunu aldı.

Spor Teknolojileri İle Performans Analizi

İTÜ tarafından geliştirilen akıllı tişörtlerle sporcuların kalp atışları takip edilecek ve performans analizleri yapılacak. Doç. Dr. Özgür Atalay ve Doç. Dr. Gökhan İnce, bu teknolojinin spor dünyası için önemini vurguladı.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Başlıyor

Türkiye'yi Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank temsil edecek. Turnuvanın ilk maçları 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yeni Eskrim Dönemi Hedefleri

TEF Başkan Yardımcısı Baydil, eskrim kültürünü Türkiye genelinde yaymayı ve potansiyelli gençleri bu spora yönlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Ampute Futbol Takımının Yeni Hedefi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, dünya şampiyonluğu için mücadele edeceklerini ve depremden etkilenen bireylere destek olmayı planladıklarını ifade etti.