Türkiye'de Gündem: Ekonomi ve Spor Gelişmeleri

Türkiye'deki Gündem Gelişmeleri (12 Ağustos 2024)

GÜNDEM

Türkiye'nin siyasi sahnesinde önemli bir gün: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına saat 14.00'te başkanlık edecek. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ & FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli’de saat 11.00’de düzenlenecek Teknofest Elektrikli Araç Yarışları’na katılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ait işgücü istatistikleri ile ciro ve ticaret satış hacim endekslerinin sonuçlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak. (Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki artan gerilim yakından takip edilmekte. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir, ayrıca Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK'nın karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Müsabakalar saat 21.00'de başlayacak. (Rize/Muğla) (Fotoğraflı)

Trendyol 1. Lig'de Central Hospital Ümraniyespor ile Çorum FK arasındaki maç da 21.00'de oynanacak. (İstanbul) (Fotoğraflı)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fransa'nın Lille ekibiyle mücadele edecek. Fenerbahçe'nin teknik direktörü José Mourinho ve bir oyuncusu, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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