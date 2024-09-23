Türkiye'de Gündem Gelişmeleri: Demiryolu, İkinci El Taşıt Satışı ve Daha Fazlası

Türkiye Demiryolu Taşımacılığının Geleceği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu sektörü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

"Demir yollarında planlanan çalışmalar tamamlandıkça Türkiye'nin uluslararası öneminin artacağını düşünüyoruz."

"Yapılan yatırımlarla Türkiye, Avrupa ile Asya arasındaki taşımacılık hacminden büyük bir pay alacak."

İkinci El Taşıtlarda Güvenli Ödeme Sistemi Başlıyor

27 Eylül'den itibaren ikinci el araç satışlarında zorunlu hale gelecek olan yeni güvenli ödeme sistemi, nakit taşıma riskini azaltacak, sahte paranın kullanımını engelleyecek ve satış bedelinin garantisini verecek.

Türkiye'nin Not Artışı Beklentisi

S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, 1 Kasım'da yapılacak değerlendirme öncesinde Türkiye'nin not artışı alabileceğini vurguladı:

"Net rezervlerde iyileşme ve cari açığın daralması bu karar için kritik."

"Bu yıl için %43, 2025 için %23, 2026 için ise %10 enflasyon tahminimiz var."

Emtia Piyasasında Fed Etkisi

ABD Merkez Bankası'nın son kararı, emtia piyasalarında risk iştahını artırdı. Geçen hafta bazı emtia fiyatları yükseliş gösterdi.

Otomobil Teknolojilerindeki Yenilikler

Yeni teknolojiler, otomobilleri adeta bir bilgisayar haline getiriyor. Pandemi sonrası araçlar, yaşam alanı olarak kabul edilirken, markalar da daha çok yönlü otomobiller tasarlıyor.

TikTok Krizi ve Ülke Egemenliği

ABD, TikTok'u kullanıcı bilgilerinin gizlice paylaşılması ile suçluyor. TikTok ise bu iddiaları reddediyor. Ayrıca, Gazze'deki olayların geniş şekilde yansıtılması da yasaklamaların nedenleri arasında.

Filistin'in Destek Mücadelesi Avustralya'da Sürüyor

Kazım Ateş, "Her hafta düzenlediğimiz protestolara katılım devam ediyor.” dedi.

Siber Zorbalık ve Çocuklar

Doç. Dr. Başak Gezmen ve Psikolog Ayşe Burcu Durak, yalnız çocukların daha fazla siber zorbalığa maruz kaldığını belirtiyor.

İrem Zülal'ın Üniversite Hayali

İrem Zülal Kurban, özel eğitim ile gelişimini sürdürüyor ve üniversiteye gitme hayalini gerçekleştirmenin peşinde. Eğitmeni Canan Çatal, başarılarından bahsediyor.

2024 Olimpiyatlarının Değerlendirilmesi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu, 2024 olimpiyatlarında elde edilen başarıları değerlendirerek Türk okçuluğunun geleceğinden umutlu olduğunu ifade etti.