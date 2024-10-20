Türkiye'de Gündem: Hükümet Projeleri ve Ekonomik Gelişmeler

1 - PTT Elektrikli Araç Kullanımını Yaygınlaştırıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin teknolojik yeniliklerle hizmet kalitesini artırarak dünya markası olma yolunda ilerlediğini belirtti. 1840 yılından beri hizmet veren PTT, maliyet açısından avantaj sağlayan elektrikli araçlarla kargo hizmetlerine hız kazandırmayı hedefliyor. Yıl sonuna kadar bu araçların sayısı 300'e ulaşacak.

2 - Yılın Son Çeyreği Ekonomik Gelişmelerle Dolup Taşıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 22 Ekim'de başlayacak bütçe maratonu öncesinde önemli toplantılara katılacak. 29 Kasım’da açıklanacak büyüme verisi ve Merkez Bankası'nın 8 Kasım'da yapılacak raporu takip edilecek.

3 - Bergama'da Tarihi Buluntu

Tunç Çağı'na ait yaklaşık 4.500 yıllık bir mermer idol, Bergama'daki yüzey araştırmalarında bulundu. Kazı başkanı Prof. Felix Pirson, bu figürün o dönemin inanç sistemine ışık tuttuğunu ifade etti.

4 - BES'te Büyüme Beklentileri Olumlu

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, sektörün fon büyüklüğünde geçen yıla göre %50 artış sağladığını belirtti. Gelecek yıl ise bu oranların üzerinde bir büyüme beklenmektedir.

5 - E-Ticaret Rekoruna Hazırlanıyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, 2023 sonuna kadar e-ticaretin 500 milyar lira ciro yapmasını öngördüklerini duyurdu.

6 - Gümrüklerde Kaçakçılıkla Mücadele

2025 bütçesinde kaçakçılıkla mücadele için 6,4 milyar lira ayrıldığı açıklandı. Dedektör köpek sayısının artırılması ve teknik sistemlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

7 - Savunma Sanayisi İhracatta Büyüyor

ASSAN Group Savunma, mühimmat üretimi ve ihracatına yönelik projelerini SAHA EXPO'da tanıttı. 2025 yılı hedefleri doğrultusunda büyük üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor.

8 - Brent Petrol Fiyatları Düşüşte

OPEC'in düşen petrol talep öngörüsü ile Brent petrol fiyatları son bir yılın en sert düşüşünü yaşadı. Uzmanlara göre petrol piyasası, 2024’ü arz fazlasıyla kapatacak.

9 - Yeni Robotik Araçlar Savunmada Kullanılacak

TS Tech, özel kuvvetler için geliştirdiği robotik araçları tanıttı. Bu araçlar, taktiksel hareket kabiliyetini artırma potansiyeline sahip.

10 - Yenilenebilir Enerji Hedefleri Belirlendi

Türkiye'nin 2025 yılında elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını %47.8'e çıkarma hedefi var. Bu doğrultuda önemli yatırımlar planlanmakta.

11 - SAHA EXPO'da Yerli Ürünler Tanıtılacak

Türk savunma sanayisinin yerlileştirme çalışmaları SAHA EXPO'da sergilenecek. Yüksek güvenlikli ağ sistemleri bu yıl destek görecek.