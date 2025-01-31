Türkiye'de Hava Kalitesi İzleme ve TTİHEK Ceza Gündemde

Türkiye'nin Hava Kalitesine Anlık Takip

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 382 izleme istasyonu ve 4 mobil hava kalitesi aracı ile ülke genelindeki hava kalitesini anlık ölçüyor.

ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar Ölçüm ve Daire Başkanı Olgun, "Problemli bölgeleri veriler üzerinden belirliyoruz ve havayı kirleten unsurlara denetim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zorlayıcı Yangın Koşullarında Dronların Önemi

Kırsaldaki yüksek noktalar, ormanların iç kesimleri gibi itfaiye ekiplerinin ulaşmakta zorlandığı alanlarda çıkan yangınların söndürülmesinde dronlar kritik görevler üstleniyor. WasherDrone Üst Yöneticisi Sarper Sılaoğlu, "Yangın söndürme dronu, yangın anında ulaşılamayan alanlara hızlı erişim sağlıyor" dedi.

TİHEK'ten ABB'ye "Sesli Anons" Cezası

Ankara'da görme engelli bir vatandaş, toplu taşıma araçlarında durak bilgisinin verildiği sesli anons sisteminin çalışmamasıyla mağduriyet yaşadı ve TİHEK'e başvurdu. Sistem, görme engellilere ulaşım hizmetine erişimini zorlaştırdığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesine 141 bin 934 lira ceza verildi.

İstanbul’un Şefkat Vahası: Darülaceze 130 Yaşında

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, “İmkanı olmayanlar geldiğinde burada rehabilite oluyorlar” dedi. İstanbul Şişli’de bulunan Darülaceze, ihtiyaç sahipleri için adeta bir vaha niteliği taşıyor.

Fintek Sektörü Dijital Dönüşümü Hızlandırıyor

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, “Fintek sektörü, dijital dönüşümün öncüsü olarak geleneksel finansal süreçleri hızlandırıyor” dedi.