Türkiye'de Hava Kampüs Uygulaması Başlıyor: Amatör ve Sportif Havacılığa Yeni Bir Soluk

Amatör Havacılar İçin Yeni Dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, amatör ve sportif havacıların hava kampüs uygulaması sayesinde yeni iniş kalkış alanlarına kavuşacağını duyurdu.

Hava Kampüs Uygulamasının Amaçları

Bakan Uraloğlu, uygulamanın, Türkiye'yi amatör ve sportif havacılıkta önemli bir merkez haline getirme hedefi taşıdığını ifade ederek, "Uygulama ile 5,700 kilograma kadar olan sabit kanatlı hava araçlarından, insansız hava araçlarına kadar bir dizi alanda iniş kalkış yapma imkanı sunacağız." dedi.

Yenilikler ve Kolaylıklar

Yeni alanların artması ile havaalanlarındaki yoğunluğun azalacağını ve amatör havacılığın gelişeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Artık uçuş planı sunmadan hava sahası tanımlama imkanı olacak. Bu durum, havacılar için büyük bir kolaylık sağlıyor." şeklinde konuştu.

Başvuru Süreci ve Kriterler

Uygulama için başvuruların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)'ne yapılacağını belirten Uraloğlu, mevcut izinli alanların doğrudan 'hava kampüs' olarak kabul edileceğini belirtti. Hava kampüsü kuracakların, yer seçiminde mania kriterlerine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İzin Süreçleri ve Gereklilikler

Hava kampüsü inşa etmek isteyenlerin üç yıl içinde inşaatı tamamlaması gerektiğini hatırlatan Uraloğlu, ticari amaçlı alanlar için izinlerin her yıl yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Gerekli şartları sağlamayan kampüslerin izinlerinin SHGM tarafından iptal edileceğini ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından başlatılan hava kampüs uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından başlatılan hava kampüs uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından başlatılan hava kampüs uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından başlatılan hava kampüs uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından başlatılan hava kampüs uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından başlatılan hava kampüs uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.