Türkiye'de İhracat Rüzgarı: 51 İl Yükselişte

Türkiye'de İhracat Rüzgarı Sürüyor

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2023 yılının ocak-temmuz döneminde Türkiye'deki 51 il ihracat performansını artırarak dikkat çekti. Bu süreçte 20 il, 1 milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın Verileri

Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait illere göre ihracat verilerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre, en fazla ihracat yapan şehir İstanbul oldu. İstanbul, temmuzda 6 milyar 586 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53,8'lik bir artış kaydetti.

İstanbul'un Takipçileri

İstanbul'u 2 milyar 296 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 808 milyon dolarla İzmir izledi. Kocaeli'nin ihracatında geçen yıla oranla yüzde 2,5 azalma gözlemlenirken, İzmir'de yüzde 1,05'lik bir artış görüldü.

İhracatta Öne Çıkan Sektörler

İstanbul'un ihracatında yer alan en büyük kalem kıymetli taşlar oldu ve bu sektör 958 milyon 731 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bunu, 635 milyon 97 bin dolarla makineler ve kazanlar izledi.

Kocaeli'de ise motorlu kara taşıtları dış satımda 768 milyon 901 bin dolarla en fazla ihracat yapılan sektör konumundaydı. İzmir'de ise mineral yakıtlar ve yağlar, 255 milyon 191 bin dolarla öncülük etti.

Ülkelerle İhracat İlişkisi

Ocak-temmuz döneminde İstanbul'un en fazla ihracat yaptığı ülke 567 milyon 246 bin dolarla İngiltere oldu. Kocaeli de İngiltere'ye 241 milyon 843 bin dolarlık bir dış satış gerçekleştirdi. İzmir'in en büyük ticaret ortağı ise 198 milyon 693 bin dolarla Almanya oldu.

Buna göre, Türkiye'deki 20 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparak önemli bir başarı gösterdi, 51 ilin de ihracat rakamları artış gösterdi.