Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Projesinin İlk Konferansı İstanbul'da Gerçekleştirildi

İlk Konferans İstanbul'da Yapıldı

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde ilk konferans, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde düzenlendi. Bu konferans, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yararlanıcısı olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen projenin farkındalık artırma amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklerin ilki olarak öne çıkıyor.

Orhan Solak'tan Çarpıcı Açıklamalar

Konferansın açılışını çevrim içi olarak gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, iklim değişikliğinin çağın en önemli küresel sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Solak, son yıllarda sıcaklıklarda ve iklim parametrelerinde kaydedilen rekor seviyelere dikkat çekerek, Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre 2024 yılının tarihteki en sıcak yıl olacağını belirtti.

Konferansta aktarılan verilere göre, dünya genelindeki sıcaklıklar sanayi öncesi döneme göre 1,55 derece artış göstermişken, Türkiye için de 1971'den bu yana en sıcak yılın 2024 olacağı belirtildi. Solak, sıcaklık artışının Akdeniz Havzası'nda 2 dereceye yakın gerçekleştiğine de dikkat çekti.

İklim Değişikliğiyle Mücadelede Acil Önlemler

İklim değişikliğinin etkilerinin, su kaynaklarının azalması, kuraklık, tarımsal verim kaybı ve orman yangınları gibi ciddi sonuçlara yol açtığını ifade eden Solak, son on yıl içinde iklim değişikliği kaynaklı afetlerin maliyetinin 2 trilyon doları aştığını belirtti.

Solak, "İklim değişikliğiyle mücadelede kararlı ve hassas politikalar gerekmektedir." diyerek, Bakanlık olarak hazırladıkları 'İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı' hakkında detaylar paylaştı. Bu plan çerçevesinde 11 sektöre öncelikler belirlendi ve her bir sektörde etkilenebilirlik analizi yapıldı.

Halk Sağlığı Üzerine Vurgu

UNDP Türkiye Ülke Ofisi Proje Yöneticisi Gizem Bal, konferans boyunca insan sağlığını tehdit eden unsurlar üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Bal, artan sıcaklıkların, hava kirliliğinin ve su kaynaklarının azalmasının sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti ve projek kapsamında dezavantajlı grupların korunmasına yönelik çaba göstereceklerini belirtti.

Öne Çıkan Paneller

Konferansta "İklim Değişikliğinin, Sağlık ve Sektörel Etkileri", "İklim Değişikliğine Sağlıkta Uyum", "Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre Sağlığı ve İklim Değişikliği" gibi konularda çeşitli paneller düzenlendi.