Türkiye'de İlan Edilen Milli Yas Nedeniyle Bayraklar Yarıya İndirildi

Türkiye, Milli Yas İlan Etti

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da uğradığı suikast sonucu Türkiye, ulusal tarihine bir yas günü ekledi. Bu kapsamda, Türkiye tarafından resmi olarak milli yas ilan edildi.

Bayraklar Yarıya İndirildi

Milli yasın ilanı ile beraber, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu gibi diplomatik temsilciliklerinde bayraklar simbiyotik bir işaret olarak yarıya indirildi.

Bu durum, yasın ulusal bir olay olduğu ve Türkiye’nin uluslararası temsilciliklerinde de saygıyla karşılandığını ifade etmektedir. Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilmesinin yanı sıra, dünya genelindeki diğer diplomatik misyonlarda da benzer uygulamalar yapılması beklenmektedir.

Heniyye’nin suikasta uğraması, bölgedeki siyasi dengeleri de etkileyecek bir olay olarak öne çıkmaktadır. Türkiye, bu süreçte uluslararası toplumla dayanışma içinde olmayı sürdürerek, öncelikli olarak barış ve istikrar çağrısında bulunmuştur.