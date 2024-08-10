Türkiye'de Instagram Erişim Engeli Kaldırılıyor

Instagram'a Erişim Engeli Kaldırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ile yürütülen görüşmeler sonucunda, platforma getirilen erişim engelinin bugün saat 21.30'da kaldırılacağını duyurdu.

Katalog Suçlarla İlgili Açıklama

Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Instagram yetkilileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde katalog suçlar çerçevesinde taleplerimizin karşılanacağı ve kullanıcılara getirilen sansürle ilgili ortak çalışmalar yapma sözü aldığımız için bu adımı atıyoruz" dedi.

Yasal Uyum Süreci ve Kullanıcı Hakları

Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Instagram platformuna 2 Ağustos tarihinde erişim engeli getirildiğini belirterek, sosyal medya platformlarının Türkiye'nin yasalarına saygı duymasını istediklerini vurguladı. Erişim engelinin kaldırılmasının yanı sıra, katalog suçlar kapsamında içeriklerin kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılacağı da belirtildi.

Hesap Güvencesi ve Adil Uygulama Süreci

Bakan, kullanıcı haklarının tam olarak korunacağını ve herhangi bir uyarı yapılmaksızın hesapların kapatılmayacağını ifade etti. Ayrıca, silinen hesaplarla ilgili hakların korunacağına ve adil bir uygulama sürecinin yürütüleceğine de değindi.

Terörle Mücadele ve İçerik Yönetimi

Uraloğlu, terörle mücadele kapsamında PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesapların ve bu örgütlerle ilgili içeriklerin hızlıca kaldırılacağına dikkat çekti. Bu düzenlemelerle Türkiye'nin dijital ortamda güvenliğinin artırılması, yasal uyum ve kullanıcı haklarının korunması amaçlanıyor.

Son olarak, Meta platform yetkilileriyle gerçekleştirilecek daha geniş katılımlı bir ziyaretin plansız olduğu belirtilerek, katalog suçlarla ilgili yapılan işlemlerin sürdürüleceği ifade edildi.