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Türkiye'de İşsizlik Oranı Aralık 2024'te Düşüş Gösterdi

Aralık 2024'te Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,5'e gerileyerek, 3 milyon 26 bin kişi işsiz kaldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:15
Türkiye'de İşsizlik Oranı Aralık 2024'te Düşüş Gösterdi

Türkiye'de İşsizlik Oranı Aralık 2024'te Düşüş Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ait iş gücü istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine geriledi.

İşsiz Sayısı 39 Bin Azaldı

Aralık 2024 itibarıyla, 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı, 39 bin azalarak 3 milyon 26 bin kişiye düştü. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise işsizlik oranı 0,3 puan geriledi.

Genç İşsizlik Oranı Artış Gösterdi

Ayrıca, genç nüfusta işsizlik oranı, 15-24 yaş grubunda bir önceki aya göre 0,5 puan artış göstererek yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda erkek işsizlik oranı yüzde 13,1, kadın işsizlik oranı ise yüzde 22,1 olarak hesaplandı.

Cinsiyet Bazlı İşsizlik Oranı

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken, kadınlarda yüzde 11,4 olarak belirlendi. TÜİK, geçmiş aylara ait bazı verilerde düzenlemeler yapıldığını da açıkladı.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Veriler

2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları da dikkat çekici bir şekilde aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

  • 2022: Ocak %11,1; Aralık %11,3
  • 2023: Ocak %9,7; Aralık %9,0
  • 2024: Ocak %9,1; Aralık %8,5

İş gücü istatistiklerinin detayları, sosyal ve ekonomik durumu daha iyi anlayabilmek adına büyük önem taşımaktadır. Bu veriler, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerini şekillendirmekte ve istihdam politikalarının gelecekteki yönünü belirlemektedir.

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