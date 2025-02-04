Türkiye'de Kar Yağışı Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?

Türkiye'nin İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerine yönelik kar yağışı uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Hava durumu tahminlerine göre, akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de etkili olacağı beklenen kuvvetli kar yağışları, özellikle Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde ve Nevşehir'in doğusu, Malatya'nın kuzeyi, Tunceli'nin kuzeyi, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer yoğunlaşacak.

Yarın öğleden sonra ise Batı Karadeniz'de, Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop'un batısında kar yağışı etkili olacak.

Bu süreçte, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanması muhtemel. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.