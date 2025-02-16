Türkiye'de Kuraklık Etkileri Devam Ediyor

Türkiye’nin batısında kuraklığın etkisi azalırken, ülke genelinde tarımsal ve hidrolojik kuraklık sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 13:12
Türkiye'de Kuraklık Etkileri Devam Ediyor

Kuraklığın Devam Eden Etkileri

Oğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye’nin batı yarısında, özellikle Çanakkale'nin dahil olduğu bölgelerde meteorolojik kuraklığın etkilerinin kısmen zayıfladığını, ancak ülkenin büyük çoğunluğunda tarımsal ve hidrolojik kuraklığın sürmekte olduğunu belirtti.

Mevsim Normalleri Üzerinde Sıcaklık

Prof. Dr. Türkeş, sonbahar mevsiminin normallerden daha sıcak ve kurak geçtiğini ifade ederek, yağışların Kasım ayında batı ve kuzey batıdan başlayarak Doğu Anadolu'ya doğru ilerlediğini aktardı. Eylül sonu ve Ekim başında Türkiye’nin kuzey ve kuzey batısından yağış alması gerektiğini vurgulayan Türkeş, bu durumu güncel değerlendirerek, “Ocak ayı, yalnızca dünya ve Avrupa için değil, Türkiye için de normallerinin üzerinde sıcak geçti” dedi.

Gelecek Yağışlar Bekleniyor

Türkiye genelinde Ocak ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde yağışlar meydana geldiğini belirten Türkeş, kar yağışının Şubat ayında geç geldiğini ifade etti. İstanbul’un bir hafta içerisinde yeniden yağış alma olasılığının bulunduğuna dikkat çeken Türkeş, “Soğuk yağışlı hava sistemi kuzeybatıdan başlayarak Trakya’nın bazı bölümlerinde etkili olmaya başladı. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu gibi bölgelerde yüksek yaylalar ve dağlık alanlar geç de olsa kar yağışını aldı” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki günlerde Trakya'dan başlayarak Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ve kuzeyine kadar uzanacak yeni yağışlı ve soğuk hava sisteminin etkili olmasını beklediklerini belirten Türkeş, güneyde ise yağmur ve sağanak şeklinde yağışların görülebileceğini öngördü.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim...

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'de tarımsal ve hidrolojik kuraklığın etkisinin sürdüğüne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim...

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'de tarımsal ve hidrolojik kuraklığın etkisinin sürdüğüne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

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