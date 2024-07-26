Türkiye'de Lenf Kanseri İçin Yeni Akıllı İlaç Araştırmaları Başlatıldı

Yeni Bir Dönem: Türkiye'den Akıllı İlaç Çalışmaları

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesindeki Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi, lenfanomada kullanılan yeni bir 'akıllı ilaç' araştırmasına öncülük ederek, uluslararası alanda önemli bir adım attı.

Uluslararası Bir Öncelik

Yaklaşık 7 ay önce kurulmuş olan ve ilk gönüllü taramasını başarıyla gerçekleştiren Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi, bu alandaki en önemli merkezlerden biri konumunda. Merkezin, gelişmiş donanımları ve 24 saat izleme sistemi ile hasta odaları ve özel soğutucular barındırdığı biliniyor.

Denetimler ve Güvenlik

AÜ Hastaneler Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Erdeve, bunun yalnızca ulusal değil, uluslararası standartlarda dikkatlice denetlenen bir süreç olduğunun altını çizdi. Merkezin, acil tıbbi ihtiyaçlara yönelik araştırma projeleri yürütmesi, hastaların tedavi süreçlerine büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

İlk Proje: Lenfoma Hastalarına Yönelik Uygulama

Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Ergün, ilk çalışma olarak tedaviye yanıt vermeyen lenfoma hastaları için özel bir akıllı ilaç uygulaması başlattıklarını dile getirdi. Dünya genelinde 160 hasta ile yürütülecek bu çalışma, Türkiye'deki üç merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Yeni Umutlar: Akıllı İlaçlarla Tedavi İmkanları

Prof. Dr. Ergün, hedef odaklı akıllı ilaçların hem hematolojik hem de onkolojik hastalıklar için önemli bir gelişme sunduğunu belirtirerek, gönüllü hastaların tarama süreçlerine devam ettiklerini ifade etti. Klinik araştırmaların, uzun vadeli ama umut verici sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Gelecek Planları

İlerleyen dönemlerde, akciğer kanseri tedavisi ile ilgili yeni çalışmalar yapılacağı ve özel bir ilaç üzerinde görüşmelerin sürdürüldüğü bildirildi. Bu tür çalışmaların, hastaların tedaviye yanıt vermesi açısından önemli bir fırsat sunmakta olduğu vurgulanıyor.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin uluslararası sağlık alanında gelişimini sürdürdüğünü ve tedavi süreçlerine yeni bir soluk getirdiğini gösteriyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesindeki Faz -1 Klinik Araştırma Merkezi, lenfomanın (lenf kanseri) alt tipi için uluslararası yeni "akıllı ilaç" çalışmasına yönelik gönüllü taramalarını başlatan ilk merkezlerden biri oldu. AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Ergün, akıllı ilaç çalışmasına yönelik bilgi verdi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesindeki Faz -1 Klinik Araştırma Merkezi, lenfomanın (lenf kanseri) alt tipi için uluslararası yeni "akıllı ilaç" çalışmasına yönelik gönüllü taramalarını başlatan ilk merkezlerden biri oldu. AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Ergün, akıllı ilaç çalışmasına yönelik bilgi verdi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesindeki Faz -1 Klinik Araştırma Merkezi, lenfomanın (lenf kanseri) alt tipi için uluslararası yeni "akıllı ilaç" çalışmasına yönelik gönüllü taramalarını başlatan ilk merkezlerden biri oldu. AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Ergün, akıllı ilaç çalışmasına yönelik bilgi verdi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesindeki Faz -1 Klinik Araştırma Merkezi, lenfomanın (lenf kanseri) alt tipi için uluslararası yeni "akıllı ilaç" çalışmasına yönelik gönüllü taramalarını başlatan ilk merkezlerden biri oldu. AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Ergün, akıllı ilaç çalışmasına yönelik bilgi verdi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesindeki Faz -1 Klinik Araştırma Merkezi, lenfomanın (lenf kanseri) alt tipi için uluslararası yeni "akıllı ilaç" çalışmasına yönelik gönüllü taramalarını başlatan ilk merkezlerden biri oldu. AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Ergün, akıllı ilaç çalışmasına yönelik bilgi verdi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesindeki Faz -1 Klinik Araştırma Merkezi, lenfomanın (lenf kanseri) alt tipi için uluslararası yeni "akıllı ilaç" çalışmasına yönelik gönüllü taramalarını başlatan ilk merkezlerden biri oldu. AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Ergün, akıllı ilaç çalışmasına yönelik bilgi verdi.