Türkiye'de M Çiçeği Hastalığı Vakasına Rastlanmadı

Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, özellikle Afrika kıtasında tespit edilen M çiçeği (mpox) hastalığına dair Türkiye'de herhangi bir vaka bulunmadığını bildirdi.

Sağlık otoriteleri, halk sağlığını koruma amacıyla yapılan açıklamada, "Ülkemizde M çiçeği hastalığına ait bir durum gözlemlenmemiştir. Şu an için ilave kısıtlamalara veya tedbirlere gerek olmadığını belirtmek isteriz" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Halkı Bilgilendirme Süreçleri

Bakanlık, halkın bu tür hastalıklar hakkında bilgilendirilmesi için gerekli takip ve izleme çalışmalarının sürdüğünü ekledi. Halkın bu konuda dikkatli olmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.