Türkiye'de Maddi Mallara Yatırımlar 5 Yılda 8 Katına Çıktı

Türkiye'de Maddi Mallara Yatırım Harcamaları Artıyor

Türkiye'de faaliyet gösteren girişimlerin maddi mallara yaptığı yatırımlar, son 5 yılda 8 katına çıkarak dikkat çekici bir büyüme sergiledi. 2019-2023 dönemini kapsayan bu süreçte, en büyük yatırım payını imalat sektörü aldı.

TÜİK Verilerine Göre Yatırımlar Üst Seviyeye Çıktı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, maddi mallara yönelik gayrisafi yatırım harcamaları arsa, bina, tadilat, makine ve teçhizat gibi alanları kapsıyor. Ayrıca, yer altı madenleri, iç sular, petrol kuyuları gibi diğer alanlardaki yenileme çalışmaları da bu kapsamda değerlendiriliyor.

2019 yılında Türkiye genelinde 523 milyar 681 milyon lira olan toplam yatırım harcamaları, 2020'de 677 milyar 669 milyon liraya, 2021'de ise 1 trilyon 209 milyar 64 milyon liraya yükselmiştir. 2022'de bu miktar 2 trilyon 352 milyar 160 milyon liraya çıkarken, 2023'te 4 trilyon 193 milyar 213 milyon lirayı buldu. Böylece, son 5 yıl içinde toplam yatırım harcamaları 8 kat artış gösterdi.

Makine ve Teçhizat Yatırımları Öne Çıkıyor

Maddi mallara yapılan yatırımlarda ilk sırayı makine ve teçhizat alıyor. Bu alanda gerçekleştirilen yatırımlar, 5 yıllık süreçte 4 trilyon 562 milyar 625 milyon lira oldu. Bu, toplam harcamaların yarısından fazlasını oluşturmakta. İkinci sırada 2 trilyon 648 milyar 251 milyon lira ile binalar yer alırken, tadilat alanında 971 milyar 202 milyon lira, arsa ve arazilerde ise 729 milyar 542 milyon lira yatırım yapıldı.

İmalat Sektörüne 2,8 Trilyon Liralık Yatırım

2019-2023 dönemi itibarıyla sektörel bazda yatırımlara bakıldığında, imalat sektörü 2 trilyon 791 milyar 850 milyon lira ile en büyük paya sahip. Bunu toptan ve perakende ticaret takip ediyor; bu alandaki yatırımlar 1 trilyon 283 milyar 273 milyon lira olarak kaydedildi. Ulaştırma ve depolama sektörü ise 1 trilyon 182 milyar 383 milyon liralık bir yatırım hacmine ulaştı. Ayrıca, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile inşaat sektörü de önemli yatırımlarla öne çıkıyor.