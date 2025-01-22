Türkiye'de Milli Yas: Bayraklar Yarıya İndirildi

Türkiye'de Yangın Faciası Sonrası Milli Yas İlanı

Olumsuz bir olayla sarsılan Türkiye, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 76 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın faciası sonrası 1 gün süreyle milli yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete seslenişte, bu acı olay nedeniyle milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Milli yas ilanının ardından, yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, güneşin batışına kadar Türk bayrakları yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 66 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 66 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.