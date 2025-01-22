DOLAR
35,63 -0,06%
EURO
37,14 -0,11%
ALTIN
3.149,11 -0,33%
BITCOIN
3.773.646,67 0,26%

Türkiye'de Milli Yas: Bayraklar Yarıya İndirildi

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası sonrası Türkiye'de milli yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 02:25
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 02:34
Türkiye'de Milli Yas: Bayraklar Yarıya İndirildi

Türkiye'de Yangın Faciası Sonrası Milli Yas İlanı

Olumsuz bir olayla sarsılan Türkiye, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 76 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın faciası sonrası 1 gün süreyle milli yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete seslenişte, bu acı olay nedeniyle milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Milli yas ilanının ardından, yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, güneşin batışına kadar Türk bayrakları yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 66 kişinin hayatını kaybetmesi...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 66 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 66 kişinin hayatını kaybetmesi...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 66 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Damdan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
2
ABD'de TikTok Krizi: Sosyal Medya Tekelleşme Tehdidiyle Karşı Karşıya
3
Bilim İnsanları, Manyetik Kutbun Yeni Konumunu Güncelledi
4
Eriyen Buzullar, Su Güvenliğini Tehdit Ediyor
5
Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
6
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen: Trump'la Avrupa Yeni Bir Gerçeklikle Karşılaşıyor
7
Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Güvenlik İş Birliğini Sürecek

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı