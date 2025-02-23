Türkiye'de MXGP ve NG Afyon MotoFest Heyecanı Başlıyor

Türkiye'de Motosiklet Heyecanı: MXGP ve NG Afyon MotoFest

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, eylül ayının ilk haftasında Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan MXGP Of Türkiye ve NG Afyon MotoFest için hazırlıkların hızlandığını duyurdu.

Açıklamasında, 3-7 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşecek festivalin yurt dışından pek çok katılımcıyı ağırlayacağını belirtti. Akülke, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Bulgaristan, Azerbaycan ve Özbekistan ile görüşmeler yapıldığını ve bu ülkelerin tanıtım stantlarının festival alanında yer almasının planlandığını ifade etti.

Uluslararası Bir Festivale Dönüşecek

TMF Asbaşkanı, festivalin sekizinci yılını kutlayacağını ve uluslararası düzeyde bir organizasyon haline gelmeyi hedeflediklerini vurguladı: 'İlk yıl 5 bin izleyiciyle başladık, geçen yıl bu sayı 500 bine ulaştı.' Bu yılki etkinliklerdeki hedeflerinin uluslararası alanda ilgi görmesi olduğunu belirten Akülke, Afyonkarahisar'dan yerli bir sporcunun Dünya Motokros Şampiyonası'nda yer almasını istediklerini söyledi.

Gelecek İçin Hedefler

Akülke, NG Afyon MotoFest'in bu yıl birçok yenilikle dolu olacağını ve sürpriz etkinliklerle zenginleşeceğini belirtti. Ayrıca, yaklaşık iki yıldır devam eden MXGP Akademi projesinin sonuçlarını vermeye başladığını ve sporcu sayısının 150'ye ulaştığını aktardı: 'İki sporcumuz yarışmaya başladı. Önümüzdeki 10 yıl içinde şampiyon çıkarabilirsek bu emeklerimizin karşılığını alırız.'

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde, 3-7 Eylül'de gerçekleştirilecek NG Afyon MotoFest ile Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) hazırlık ve planlamaları başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde, 3-7 Eylül'de gerçekleştirilecek NG Afyon MotoFest ile Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) hazırlık ve planlamaları başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.