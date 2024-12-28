DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.331.276,44 -0,42%

Türkiye'de Sağlık Turizmi İçin İşbirliği Toplantısı Düzenlendi

Göç İdaresi Başkanlığı, sağlık turizmini güçlendirmek amacıyla önemli bir işbirliği toplantısı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:36
Türkiye'de Sağlık Turizmi İçin İşbirliği Toplantısı Düzenlendi

Türkiye'de Sağlık Turizmi İçin İşbirliği Toplantısı Düzenlendi

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros liderliğinde, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için önemli bir kurumlar arası iş birliği toplantısı düzenlendi.

Bu toplantıda, Türkiye'nin sağlık turizminde uluslararası rekabet gücünün artırılması ve sağlanan hizmetlerin düzenli, denetimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda bu konularla ilgili ele alınması gereken stratejiler tartışıldı.

Toplantıya katılan isimler arasında, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök, Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna, Dışişleri Bakanlığı Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aziz Alper Biten, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver ve diğer yetkililer yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 Hedeflerini Tamamlayarak Sıkıntıları Tarihe Gömeceğiz
2
Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Başladı
3
Kadıköy'de Kumar Oynarken Yakalanan 6 Kişiye 38 Bin Lira Ceza Kesildi
4
Bursa'da Kayıp Kişinin Cesedi Denizde Bulundu
5
Bingöl'de Kar Yağışı 191 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapatmış Durumda
6
Ağrı'da Çocuklar Kar Eğlencesinin Tadını Çıkardı
7
Antalya'da Bıçaklı Kavga: Hayatını Kaybeden Genç İçin Tutuklama

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak