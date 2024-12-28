Türkiye'de Sağlık Turizmi İçin İşbirliği Toplantısı Düzenlendi

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros liderliğinde, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için önemli bir kurumlar arası iş birliği toplantısı düzenlendi.

Bu toplantıda, Türkiye'nin sağlık turizminde uluslararası rekabet gücünün artırılması ve sağlanan hizmetlerin düzenli, denetimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda bu konularla ilgili ele alınması gereken stratejiler tartışıldı.

Toplantıya katılan isimler arasında, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök, Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna, Dışişleri Bakanlığı Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aziz Alper Biten, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver ve diğer yetkililer yer aldı.