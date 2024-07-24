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Türkiye'de Sendikalaşma Oranı Yüzde 14,8

Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye'de sendika üyesi işçilerin oranı %14,8 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:52
Türkiye'de Sendikalaşma Oranı Yüzde 14,8

Türkiye'de İşçilerin %14,8'i Sendika Üyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın temmuz 2024 istatistiklerine göre, Türkiye'deki işçi sayısı 16 milyon 973 bin 613 iken, bunlardan 2 milyon 512 bin 332'sinin sendikaya üyeliği bulunuyor.

Bu verilere göre, Türkiye'de sendikalaşma oranı %14,8 olarak tespit edildi. Ocak ayına göre sendikalı işçilerin sayısı 16 bin 909 kişi artış göstererek %0,68 oranında bir yükseliş sağladı.

En Fazla Üye sahibine Sahip Sendikalar

İstatistiklere göre, Türk Metal sendikası 295 bin 192 üye ile en fazla üyeye sahipken, onu Hizmet-İş (275 bin 317), Öz Sağlık-İş (211 bin 657), Genel-İş (161 bin 764), Belediye-İş (136 bin 998), Tez Koop-İş (130 bin 487) ve Koop-İş (118 bin 557) takip ediyor.

İş Koluna Göre İşçi Dağılımı

İşçi dağılımına bakıldığında, 20 iş kolu arasında en fazla işçinin bulunduğu alan “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” oldu ve bu alanda 4 milyon 276 bin 941 kişi çalışıyor. Bunu metal (1 milyon 993 bin 451) ve inşaat (1 milyon 779 bin 93) iş kolları izliyor.

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