Türkiye'de Sera Gazı Emisyonları ve İklim Değişikliğiyle Mücadele

TÜİK Verilerine Göre Sera Gazı Emisyonları Azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında 572 milyon ton karbondioksit eşdeğerine ulaşan sera gazı emisyonları, 2022 yılında yüzde 2,4 azalarak 558,3 milyon ton olarak kaydedildi. Kişi başı emisyon ise 6,8 tondan 6,6 tona düşmüştür.

Sera Gazı Emisyonlarının Dağılımı

2022 yılında, sera gazı emisyonlarının %79,1'ini karbondioksit, %12,9'unu metan, %6,1'ini nitröz oksit ve %1,9'unu florlu gazlar oluşturdu. Enerji, tarım, endüstriyel işlemler ve atık sektörünün katkılarıyla toplam emisyon dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Enerji kaynaklı emisyonlar: %71,8

%71,8 Tarım: %12,8

%12,8 Endüstriyel işlemler: %12,5

%12,5 Atık sektörü: %2,9

İklim Değişikliği Uzmanlarının Görüşleri

İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, insan faaliyetlerinin iklim değişikliğine yol açtığını ve bunun sıcaklıkların artışına neden olduğunu ifade etti. 2023 yılının, sanayileşme öncesine göre ortalama sıcaklıkta 1,45 derecelik artışla en sıcak yıl olarak kaydedildiğini belirtti.

Küresel Sıcaklık Artışı ve Etkileri

Prof. Dr. Hasar, iklim değişikliğinin doğal afet oranlarını da artırdığını aktardı. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) verilerine göre, iklim değişikliği kaynaklı afetler, toplam doğal afetlerin %91'ini oluşturuyor. Yüksek sıcaklıklar ve kuraklık, su kaynaklarını tehdit ediyor ve gıda güvenliğini tehdit ediyor.

Türkiye'nin İklim Politikaları

Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf olarak karbondioksit emisyonlarını azaltma hedefleri belirledi. 2023 itibarıyla, yenilenebilir enerji kapasitesinin son 21 yılda 5 kat artırılarak 64 gigavata ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca, Güneş ve rüzgar enerjisi kurulu kapasiteleri de önemli artışlar göstermiştir.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim eylem stratejilerini geliştirmeye çalışmaktadır. İklim Kanunu çalışmalarının yanı sıra, ulusal emisyon ticaret sistemi de hedeflenmektedir.

Bu bağlamda, Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadelede stratejiler ve değişim rüzgarları hız kazanmıştır.