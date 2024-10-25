Türkiye'de Siber Güvenlik ve Havacılıkta Yeni Adımlar

Türkiye'nin Siber Kalesi: USOM Güçleniyor

USOM, Siber Olaylara Müdahale Ekibi sayısını 2 bin 310'a, uzman personel sayısını ise 8 bin 350'ye çıkarmayı amaçlıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi bu yıl 104 bin 708 zararlı bağlantı tespit etmişken, gelecek yıl bu sayının 85 bine düşmesi bekleniyor.

Küresel Havacılık Rekabetinde Türkiye'nin Hedefleri

Türkiye, yıl sonunda 15 bin 530 olan lisanslı pilot sayısını gelecek yıl 16 bin 30'a çıkarmayı planlarken, 2026 yılında bu rakamın 17 bin 450'ye, 2027 yılında ise 19 bin 155'e ulaşması hedefleniyor. Ayrıca yıl sonuna kadar sivil havacılık kapsamında denetim sayısının 1787'den 1856'ya artırılması bekleniyor.

Yabancı Yatırımların Artışı: Murat Özyeğin'in Değerlendirmesi

TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştiğini belirterek, yabancı yatırımcıların yeniden ilgisini çekmeye başladığını vurguladı. Özyeğin, yenilenebilir enerji ve e-ticaret gibi alanlarda yeni fırsatların doğduğunu ifade etti.

İsrail Soykırımı Üzerine Tartışmalar ve Sanat Dünyası

Avrupa'nın kültür-sanat kurumları, Filistin'deki durumu göz ardı ederken, bu duruma sessiz kalan sanatçılara baskı uygulandığı belirtiliyor. Filistin'e destek veren sanatçılar, kariyerlerinde ciddi darbe alıyor.

Türkiye'nin İlk ALTAY Tankı 2025'te Teslim Edilecek

Tosyalı Holding ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Ankara'daki tank fabrikası yatırımının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve ilk tankların kuvvetlere teslim edileceğini duyurdu.

İhracatta Beklenen Artış: CANiK'in Hedefleri

CANiK Genel Müdürü Utku Aral, 2025'te ihracatta yaklaşık %35 artış beklediklerini ve Türkiye'deki operasyonlarının %2'sinin iç pazara, %98'inin ihracata yönelik olduğunu belirtti.

İrlanda'dan Filistin'e Destek Çağrısı

İrlandalı siyasetçi Kearney, ülkesinin Filistin'in desteklenmesi konusunda Avrupa'ya liderlik edebileceğini ifade etti.

ABD Ekonomisi ve AB-Çin İlişkileri Üzerine Beklentiler

Prof. Dr. Levent Aydın, Trump'ın yeniden göreve gelmesinin en kötü senaryo olabileceğini belirterek, Harris'in daha sürdürülebilir bir büyüme peşinde koştuğunu vurguladı.

Yeni Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

Emlak sektöründe uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, özellikle yabancı mülk sahiplerini kapsamayacak.

Kişisel Verilerin Korunmasında Yapay Zeka Uyarısı

Uzmanlar, yapay zeka teknolojileri kullanılarak kişisel verilere erişiminde artış yaşandığına dikkat çekiyor.

Kayserispor'un Galibiyet Hasretine Son Vermek İstediğini Belirtti

Teknik direktör Sinan Kaloğlu, takımının Hatayspor karşısında galip gelme hedefini vurguladı.