DOLAR
34,28 -0,12%
EURO
37,17 -0,09%
ALTIN
2.997,48 0,42%
BITCOIN
2.318.574,42 0,86%

Türkiye'de Siber Güvenlik ve Havacılıkta Yeni Adımlar

Türkiye, siber güvenlik alanında önemli gelişmelere imza atmayı hedefliyor. Havacılıkta ise lisanslı pilot sayısı artacak.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:46
Türkiye'de Siber Güvenlik ve Havacılıkta Yeni Adımlar

Türkiye'nin Siber Kalesi: USOM Güçleniyor

USOM, Siber Olaylara Müdahale Ekibi sayısını 2 bin 310'a, uzman personel sayısını ise 8 bin 350'ye çıkarmayı amaçlıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi bu yıl 104 bin 708 zararlı bağlantı tespit etmişken, gelecek yıl bu sayının 85 bine düşmesi bekleniyor.

Küresel Havacılık Rekabetinde Türkiye'nin Hedefleri

Türkiye, yıl sonunda 15 bin 530 olan lisanslı pilot sayısını gelecek yıl 16 bin 30'a çıkarmayı planlarken, 2026 yılında bu rakamın 17 bin 450'ye, 2027 yılında ise 19 bin 155'e ulaşması hedefleniyor. Ayrıca yıl sonuna kadar sivil havacılık kapsamında denetim sayısının 1787'den 1856'ya artırılması bekleniyor.

Yabancı Yatırımların Artışı: Murat Özyeğin'in Değerlendirmesi

TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştiğini belirterek, yabancı yatırımcıların yeniden ilgisini çekmeye başladığını vurguladı. Özyeğin, yenilenebilir enerji ve e-ticaret gibi alanlarda yeni fırsatların doğduğunu ifade etti.

İsrail Soykırımı Üzerine Tartışmalar ve Sanat Dünyası

Avrupa'nın kültür-sanat kurumları, Filistin'deki durumu göz ardı ederken, bu duruma sessiz kalan sanatçılara baskı uygulandığı belirtiliyor. Filistin'e destek veren sanatçılar, kariyerlerinde ciddi darbe alıyor.

Türkiye'nin İlk ALTAY Tankı 2025'te Teslim Edilecek

Tosyalı Holding ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Ankara'daki tank fabrikası yatırımının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve ilk tankların kuvvetlere teslim edileceğini duyurdu.

İhracatta Beklenen Artış: CANiK'in Hedefleri

CANiK Genel Müdürü Utku Aral, 2025'te ihracatta yaklaşık %35 artış beklediklerini ve Türkiye'deki operasyonlarının %2'sinin iç pazara, %98'inin ihracata yönelik olduğunu belirtti.

İrlanda'dan Filistin'e Destek Çağrısı

İrlandalı siyasetçi Kearney, ülkesinin Filistin'in desteklenmesi konusunda Avrupa'ya liderlik edebileceğini ifade etti.

ABD Ekonomisi ve AB-Çin İlişkileri Üzerine Beklentiler

Prof. Dr. Levent Aydın, Trump'ın yeniden göreve gelmesinin en kötü senaryo olabileceğini belirterek, Harris'in daha sürdürülebilir bir büyüme peşinde koştuğunu vurguladı.

Yeni Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

Emlak sektöründe uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, özellikle yabancı mülk sahiplerini kapsamayacak.

Kişisel Verilerin Korunmasında Yapay Zeka Uyarısı

Uzmanlar, yapay zeka teknolojileri kullanılarak kişisel verilere erişiminde artış yaşandığına dikkat çekiyor.

Kayserispor'un Galibiyet Hasretine Son Vermek İstediğini Belirtti

Teknik direktör Sinan Kaloğlu, takımının Hatayspor karşısında galip gelme hedefini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya, Kuzey Kore Askerlerinin Rusya'ya Gönderilmesine Dair Endişelerini Aydınlatıyor
2
Türk Firmaları Irak'ta Sulama Altyapısını Geliştiriyor
3
Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
4
Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
5
Belçika'nın Şirinler Dünyası Ziyarete Açıldı
6
Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe
7
Scholz'dan Ukrayna'nın NATO Üyeliği Hakkında Açıklama

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı