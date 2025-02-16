Türkiye'de Sıcaklıklar 8-12 Derece Düşecek: Kar Yağışı Bekleniyor

Türkiye genelinde çarşambadan itibaren sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı.
Çelik'in değerlendirmelerine göre, hafta başıyla birlikte kuzeybatı kesimlerde kuvvetli yağmur Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yarın yağışların etkili olması bekleniyor. Bu yağışların Marmara Bölgesi'nin Karadeniz'e bakan illeri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur Salı günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesi, Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık düşüşlerine sebep olacak. Çarşambadan itibaren ise kuzey, iç ve doğu bölgelerde çoğunlukla kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da yarın kuvvetli yağmurun etkili olacağını belirten Çelik, şiddetin salı günü azalacağını ve çarşamba günü karla karışık yağmur beklediklerini duyurdu. Perşembe, cuma ve cumartesi günü kar yağışı olabileceği bildirildi. Sıcaklıkların Çarşamba ve Perşembe günlerinde 4 ila 5 dereceye kadar düşeceği, en düşük sıcaklıkların ise sıfır derece civarında olacağı vurgulandı. Ankara'da sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor. Yarından itibaren hafif yağmur, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kar yağışı görülecek. Çelik, başkentte kar yağışının genelde hafif olacağını belirtti. İzmir'de iki gün boyunca yağmur beklentisi var. 15-16 derece civarında seyreden sıcaklıklar, çarşambadan itibaren 7-8 derecelere kadar düşeceği ön görülüyor. Çelik, güncel tahminlerin mgm.gov.tr adresinden takip edilmesi gerektiğini önemle belirtti.
İstanbul'da Kar Yağışı Gözlemlenecek
Ankara ve İzmir'de Sıcaklıklar Düşüyor
Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yarın yağışların etkili olması bekleniyor. Bu yağışların Marmara Bölgesi'nin Karadeniz'e bakan illeri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur Salı günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesi, Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık düşüşlerine sebep olacak. Çarşambadan itibaren ise kuzey, iç ve doğu bölgelerde çoğunlukla kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da yarın kuvvetli yağmurun etkili olacağını belirten Çelik, şiddetin salı günü azalacağını ve çarşamba günü karla karışık yağmur beklediklerini duyurdu. Perşembe, cuma ve cumartesi günü kar yağışı olabileceği bildirildi. Sıcaklıkların Çarşamba ve Perşembe günlerinde 4 ila 5 dereceye kadar düşeceği, en düşük sıcaklıkların ise sıfır derece civarında olacağı vurgulandı. Ankara'da sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor. Yarından itibaren hafif yağmur, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kar yağışı görülecek. Çelik, başkentte kar yağışının genelde hafif olacağını belirtti. İzmir'de iki gün boyunca yağmur beklentisi var. 15-16 derece civarında seyreden sıcaklıklar, çarşambadan itibaren 7-8 derecelere kadar düşeceği ön görülüyor. Çelik, güncel tahminlerin mgm.gov.tr adresinden takip edilmesi gerektiğini önemle belirtti.
Salı günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesi, Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık düşüşlerine sebep olacak. Çarşambadan itibaren ise kuzey, iç ve doğu bölgelerde çoğunlukla kar yağışı bekleniyor.
İstanbul'da yarın kuvvetli yağmurun etkili olacağını belirten Çelik, şiddetin salı günü azalacağını ve çarşamba günü karla karışık yağmur beklediklerini duyurdu. Perşembe, cuma ve cumartesi günü kar yağışı olabileceği bildirildi. Sıcaklıkların Çarşamba ve Perşembe günlerinde 4 ila 5 dereceye kadar düşeceği, en düşük sıcaklıkların ise sıfır derece civarında olacağı vurgulandı.
Ankara'da sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor. Yarından itibaren hafif yağmur, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kar yağışı görülecek. Çelik, başkentte kar yağışının genelde hafif olacağını belirtti.
İzmir'de iki gün boyunca yağmur beklentisi var. 15-16 derece civarında seyreden sıcaklıklar, çarşambadan itibaren 7-8 derecelere kadar düşeceği ön görülüyor. Çelik, güncel tahminlerin mgm.gov.tr adresinden takip edilmesi gerektiğini önemle belirtti.