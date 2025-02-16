Türkiye'de Sıcaklıklar 8-12 Derece Düşecek: Kar Yağışı Bekleniyor

Salı günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesi, Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık düşüşlerine sebep olacak. Çarşambadan itibaren ise kuzey, iç ve doğu bölgelerde çoğunlukla kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da Kar Yağışı Gözlemlenecek

İstanbul'da yarın kuvvetli yağmurun etkili olacağını belirten Çelik, şiddetin salı günü azalacağını ve çarşamba günü karla karışık yağmur beklediklerini duyurdu. Perşembe, cuma ve cumartesi günü kar yağışı olabileceği bildirildi. Sıcaklıkların Çarşamba ve Perşembe günlerinde 4 ila 5 dereceye kadar düşeceği, en düşük sıcaklıkların ise sıfır derece civarında olacağı vurgulandı.

Ankara ve İzmir'de Sıcaklıklar Düşüyor

Ankara'da sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor. Yarından itibaren hafif yağmur, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kar yağışı görülecek. Çelik, başkentte kar yağışının genelde hafif olacağını belirtti.

İzmir'de iki gün boyunca yağmur beklentisi var. 15-16 derece civarında seyreden sıcaklıklar, çarşambadan itibaren 7-8 derecelere kadar düşeceği ön görülüyor. Çelik, güncel tahminlerin mgm.gov.tr adresinden takip edilmesi gerektiğini önemle belirtti.