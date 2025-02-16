Türkiye'de Sıcaklıklar 8-12 Derece Düşecek: Kar Yağışı Bekleniyor

Sıcaklıkların çarşambadan itibaren 8-12 derece düşeceği, kar yağışının etkili olacağı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:21
Türkiye'de Sıcaklıklar 8-12 Derece Düşecek: Kar Yağışı Bekleniyor

Türkiye genelinde çarşambadan itibaren sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı.

Çelik'in değerlendirmelerine göre, hafta başıyla birlikte kuzeybatı kesimlerde kuvvetli yağmur

Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yarın yağışların etkili olması bekleniyor. Bu yağışların Marmara Bölgesi'nin Karadeniz'e bakan illeri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur

Salı günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesi, Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık düşüşlerine sebep olacak. Çarşambadan itibaren ise kuzey, iç ve doğu bölgelerde çoğunlukla kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da Kar Yağışı Gözlemlenecek

İstanbul'da yarın kuvvetli yağmurun etkili olacağını belirten Çelik, şiddetin salı günü azalacağını ve çarşamba günü karla karışık yağmur beklediklerini duyurdu. Perşembe, cuma ve cumartesi günü kar yağışı olabileceği bildirildi. Sıcaklıkların Çarşamba ve Perşembe günlerinde 4 ila 5 dereceye kadar düşeceği, en düşük sıcaklıkların ise sıfır derece civarında olacağı vurgulandı.

Ankara ve İzmir'de Sıcaklıklar Düşüyor

Ankara'da sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor. Yarından itibaren hafif yağmur, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kar yağışı görülecek. Çelik, başkentte kar yağışının genelde hafif olacağını belirtti.

İzmir'de iki gün boyunca yağmur beklentisi var. 15-16 derece civarında seyreden sıcaklıklar, çarşambadan itibaren 7-8 derecelere kadar düşeceği ön görülüyor. Çelik, güncel tahminlerin mgm.gov.tr adresinden takip edilmesi gerektiğini önemle belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya'dan Barış Mesajı: 'Artık Savaşı Değil, Barışı Konuşacağız'
2
Çankırı'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Kişi Gözaltında
3
Hazar Gölü Kış Manzarasıyla Büyülüyor
4
Üsküdar'da Toprak Kaymasına İlişkin Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
5
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Tekirdağ Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu
6
Kartepe'de Hafta Sonu Kış Tatili Yoğunluğu
7
ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen Hayatını Kaybetti

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor