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Türkiye'de Sıcaklıklar Artıyor: Yaz Havası Geri Dönüyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları artıyor, kıyı kesimlerinde normalleri aşması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:31
Türkiye'de Sıcaklıklar Artıyor: Yaz Havası Geri Dönüyor

Hava Sıcaklıkları Artış Gösteriyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren yükselmesi bekleniyor. Kıyı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim Normallerini Aşacak Sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, ülkenin güney kesimlerinde hali hazırda mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, ilerleyen günlerde özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde de artacağı öngörülüyor.

Beklenen Sıcaklık Değerleri

Gelecek hafta boyunca, kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ise normallerin 4 ila 8 derece üzerinde sıcaklıklar bekleniyor.

İllere Göre Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar

  • Ankara: 29-37°C
  • İstanbul: 31-33°C
  • İzmir: 33-36°C
  • Konya: 28-36°C
  • Antalya: 33-39°C
  • Adana: 35-37°C
  • Kocaeli: 32-35°C
  • Bolu: 30-33°C
  • Samsun: 30-32°C
  • Trabzon: 28-30°C
  • Tokat: 30-40°C
  • Erzurum: 28-33°C
  • Diyarbakır: 38-42°C
  • Hatay: 33-36°C

Önemli Uyarılar

Kronik hastalıkları olanlar, yaşlı bireyler ve çocuklar başta olmak üzere, vatandaşların sıcak havanın etkili olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda fazla kalmamaları önerilmektedir. Tedbirli olunması bu dönemde büyük önem taşıyor.

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