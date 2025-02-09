Türkiye'de Sigara Kullanımı Endişe Verici: OMÜ'den Önemli Uyarılar

Türkiye'nin Sigara Gerçeği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, Türkiye'nin dünyada en yüksek sigara içme oranlarına sahip ülkelerden biri olduğunu belirtti. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sigara içme oranlarında dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 3'üncü sırada yer aldığını ifade etti.

Endişe Verici İstatistikler

Yalçın, Türkiye'de 18 ila 19 milyon kişinin sigara içtiğini vurgulayarak, "Ortalama her iki erkekten biri sigara kullanıyor. 18 yaş üstü her dört kadından biri sigara içiyor," dedi. Bu verilerin oldukça yüksek olduğunu ve toplum sağlığı açısından endişe verici olduğunu belirtti.

Ebeveynlerin Rolü

Yalçın, ebeveynlerin çocuklarına sigara konusunda rol model olmalarının önemine değinerek, "Elinde sigara olan bir annenin veya babanın, çocuğuna 'Bunu içme!' demesi ne kadar anlamlı olabilir? Görsel olarak bir rol model oluşturuyorsunuz. Çocuklar, ailelerinin davranışlarını taklit etme eğilimindedir," şeklinde konuştu.

Elektronik Sigaraların Tehlikesi

Elektronik sigaraların nikotin bağımlılığını artırdığına dikkat çeken Yalçın, bu ürünlerin başlangıçta masum bir yöntem olarak düşünüldüğünü ancak gerçekte gençler arasında hızla yayıldığını belirtti. "Elektronik sigaralar, yoğun nikotin içeriği ve tatlandırıcıları sayesinde gençleri bağımlı hale getiriyor," ifadelerini kullandı.

Yalçın, elektronik sigaraların nikotin zehirlenmesi vakalarını artırdığına da vurgu yaparak, kullanıcıların riskli durumlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Türkiye'de elektronik sigara satışlarının yasak olduğunu ancak illegal yollarla temin edildiğini de sözlerine ekledi.

OMÜ Sigara Bırakma Polikliniği

OMÜ Sigara Bırakma Polikliniği'nde 2015 yılından bu yana 10 bin kişiye hizmet verildiğini aktaran Yalçın, "Bu süreçte hastalarımıza ücretsiz psikolojik danışmanlık ve medikal destek sağlıyoruz," dedi. Başarı oranının bir yıl içinde yüzde 30 civarında olduğunu ifade etti.

Sağlık İçin İlk Adım: Sigarayı Bırakmak

Yalçın, sigara içenlerin sağlıkları için atacakları ilk adımın sigarayı bırakmak olduğunu belirtti. "Sigarayı bıraktığınızda, sağlığınız için en büyük yatırımı yapmış oluyorsunuz. Spor veya vitamin takviyeleri bunun yerini tutamaz," diye ekledi. Ayrıca, düşük miktarda sigara içmenin de kanser riski taşıdığını hatırlatarak dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, Türkiye'nin dünyada en çok sigara içilen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Yalçın, AA muhabirine, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, Türkiye'nin dünyada en çok sigara içilen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Yalçın, AA muhabirine, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.