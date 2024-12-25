Türkiye'de Son 50 Yılda 36 Göl Kurudu: İklim Değişikliğinin Etkileri

Türkiye'de 50 Yılda 36 Göl Kurudu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileri nedeniyle Türkiye'de son 50 yılda 36 gölün kuruduğunu açıkladı.

Sürdürülebilir Tarım Konferansı'nda Açıklama

Prof. Dr. Konukcu, üniversitede düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Tohumculuk Konferansı"nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Dünyada 2,5 milyar insanın sağlıklı suya ulaşamadığını ifade eden Konukcu, bu duruma sebep olan faktörleri ve sonuçlarını şu şekilde aktardı:

Her yıl 300-500 milyon ton ağır metal ve kirleticinin su kaynaklarına deşarj edilmesi.

ağır metal ve kirleticinin su kaynaklarına deşarj edilmesi. Birçok balık ve kuş neslinin yok olması.

Nüfus artışının 3 kat, su tüketiminin ise 6 kat artması.

Konukcu, son 50 yıl içinde 36 gölün tamamen kuruduğunu, 14 gölün ise kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ayrıca, bölgedeki yağışların düzensizliğine dikkat çekerek her 5-6 yılda normal, 12-16 yılda ise şiddetli kuraklıkların yaşandığını ifade etti.

Trakya'nın Su Sorununa Dikkat Çekti

Prof. Dr. Konukcu, gelecekte Trakya’nın su sorunu yaşayabileceğini ve bölgenin içme suyu ihtiyacının büyük kısmının yeraltı sularından karşılandığını dile getirdi. Trakya’nın 141 milyon metreküp su açığı bulunduğunu belirten Konukcu, "Bu su açığını hissetmiyoruz çünkü yeraltı suyunu kullanıyoruz. 2050 yılına doğru en iyi koşullarda 500 milyon metreküp açık olacak." dedi.

Tohumculukta Türkiye'nin Yükselişi

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, Türkiye'nin tohumculuk alanındaki önemli gelişmelere vurgu yaptı. Gençer, "Dünyada yaklaşık 73,1 milyar dolarlık tohum ticaret hacmi var. Ülkemiz, bu rakamlar içerisinde 1,5-2 milyar dolarlık hacmiyle ilk 10'da yer alıyor." şeklinde konuştu. Türkiye, 330 milyon dolara yakın ihracat yaparak dünyada önemli bir konuma gelmiştir.

Konferans, akademisyenlerin sunumlarıyla sona erdi.

Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi tarafından "Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Tohumculuk Konferansı düzenlendi. Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, burada konuşma yaptı.

Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi tarafından "Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Tohumculuk Konferansı düzenlendi. Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, burada konuşma yaptı.