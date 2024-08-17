Türkiye'de Son Haftada 131 Zirai Alan ve Orman Yangını

Ülke Genelinde Yangın Alarmları

Son bir haftada Türkiye genelinde 131 zirai alan ve orman yangını meydana geldi. Bu yangınlara karşı soruşturma ve müdahale devam ediyor.

Güvenli Alanlara Tahliyeler

Yangınların etkili olduğu bölgelerdeki vatandaşlar için güvenli alanlara tahliye işlemleri gerçekleştirildi. İlgili illerde tahliye edilen toplam 3971 kişi bulunuyor.

İzmir: 1430 kişi

1430 kişi Manisa: 1475 kişi

1475 kişi Bolu: 516 kişi

516 kişi Aydın: 550 kişi

AFAD ve Yangın Müdahaleleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangınlara müdahale için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde tüm hazırlıklarını sürdürdü. Açıklamada, yangınların kontrol altına alındığı yerlerde zarar tespit çalışmaları başlayacaktır.

Vatandaşlara Uyarılar

AFAD, bu zor dönemlerde yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletmenin yanı sıra, yeşil vatanımızı korumak adına yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesini vurguladı. Yangınların önlenmesi adına gereken önlemlerin alınması önem taşıyor.