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Türkiye'de Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması Hızlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Ofisi, işsizlik oranlarını düşürmek ve nitelikli iş gücünü artırmak için stratejik adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:01
Türkiye'de Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması Hızlanıyor

Türkiye'nin Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması Hızlanıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insan kaynakları planlaması çalışmalarının hız kazandığını belirtti. Atay, genel işsizlikte kaydedilen düşüşün 0,61 puan olduğunu vurguladı.

Yüksek Gelir Gruplarına Yükseliş

Ofisten gelen yazılı açıklamada, Türkiye'nin 2023 yılı sonu itibarıyla kişi başı GSMH'sının 15 bin doları aşarak, üst gelir grubu ülkeleri arasına girmeye hazırlandığı ifade edildi. Bu doğrultuda, geçen yıl başlatılan Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması çalışmaları hız kazanmış durumda.

Mesleki Eğitimden İstihdama Geçiş (MEİS)

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YÖİKK) çerçevesinde, mesleki eğitimden istihdama geçiş konularında bir çalışma grubu oluşturdu. Bu çerçevede, yaklaşık 20 paydaş ile 3 yıllık bir eylem planı hazırlandı.

Hedef: Yeni Yüzyılın Yetenek Üssü

Açıklamada, Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması'nın, yüksek katma değerli sektörlere yönelimin yanı sıra Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflediği belirtildi. Bu süreç, Türkiye'nin "Yeni Yüzyılın Yetenek Üssü" olmasına yardımcı olacak.

Genç İşsizlikte Düşüş

Salim Atay, 20-24 yaş grubundaki işsizlik oranının 2019'daki %28,5'ten 2023'te %18,2'ye düştüğünü açıkladı. Bu dönemde kaydedilen 10,3 puanlık iyileşmenin %6,1'inin, geliştirdikleri objektif araçların katkısıyla elde edildiğini ifade etti. Bu sayede, Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri ile AB ortalamasıyla kıyaslandığında genç istihdamında daha iyi bir konumda olduğunu belirtti.

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