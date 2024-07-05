Türkiye'de Suriyelilerin en yoğun olduğu 10 il açıklandı!

Türkiye'de, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi verilerine göre 3 milyon 112 bin 683 kayıtlı Suriyeli yaşıyor. Bu sayının büyük bir bölümü, geçici koruma statüsü altında bulunuyor.

İstanbul Suriyeliler İçin En Çok Tercih Edilen Şehir

İstanbul, Türkiye'de en fazla Suriyeli nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Şehirde yaklaşık 530 bin 506 Suriyeli, geçici koruma statüsüyle yaşamlarını sürdürüyor.

Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay da Yoğun Suriyeli Nüfusuna Sahip

İstanbul'u 429 bin 855 Suriyeli ile Gaziantep takip ediyor. Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa (272 bin 788) ve Hatay (257 bin 90) da yoğun Suriyeli nüfusuna sahip diğer iller arasında yer alıyor.

En Az Suriyeli Yaşayan İller

Türkiye'de en az Suriyelinin yaşadığı kentler arasında sadece 8 Suriyeli ile Hakkari öne çıkıyor. Tunceli'de 28, Bayburt'ta 34, Iğdır'da 63 ve Artvin'de 75 Suriyeli ikamet ediyor.