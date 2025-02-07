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Türkiye'de Ulusal Maden Kurtarma Ekibi Kuruluyor

Afetlere daha güçlü müdahele için Ulusal Maden Kurtarma Ekibi kurulacak, madencilerin eğitimleri artırılacak.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:54
Türkiye'de Ulusal Maden Kurtarma Ekibi Kuruluyor

Ulusal Maden Kurtarma Ekibi Kuruluyor

Maden Platformu, afetlere daha güçlü ve koordineli müdahale edebilmek amacıyla Ulusal Maden Kurtarma Ekibi oluşturacak.

Maden Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz'ın Açıklamaları

Maden Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin en zorlu çalışma koşullarına alışkın madencilerin yer altı tahkimat ve kurtarma tekniklerindeki uzmanlığına vurgu yaptı. Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarında yer alan madencilerin yetkinliklerini artırmak için eğitimlerin sürdüğünü belirtti.

Açıklamada, depremin ilk saatlerinden itibaren 10 binden fazla madencinin sahaya inerek arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği, 1500'ü aşkın vatandaşın da madenciler tarafından sağ olarak enkaz altından çıkarıldığı kaydedildi.

Yılmaz, madencilerin afet durumlarındaki kritik rolünü şöyle açıkladı: "Madencilerimiz, sahip oldukları teknik uzmanlık sayesinde en zorlu koşullarda hızlı ve güvenli müdahale sağlayabiliyor."

Maden Kurtarma Yarışmaları ve Eğitimler

Türkiye Madenciler Derneği tarafından düzenlenen Maden Kurtarma Yarışmalarının önemine dikkat çeken Yılmaz, bu yarışmaların madencilerin arama kurtarma becerilerini geliştirdiğini ifade etti. Yılmaz, yarışmaların gerçek afet senaryolarında ekiplerin koordineli hareket etmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Daha etkili ve güçlü bir müdahale için, madencilik sektörü olarak Ulusal Maden Kurtarma Ekibi'ni kuracaklarını belirten Yılmaz, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönüllü ekiplerin belirleneceğini ve bu ekiplere ileri düzey arama kurtarma eğitimleri verileceğini açıkladı.

Hazırlıkların Önemi

Yılmaz, bilim insanlarının İstanbul depremine yönelik uyarılarına atıfta bulunarak, "Afetlere hazırlıklı olmak bir seçenek değil, zorunluluktur." dedi. Afet yönetiminde güçlü bir koordinasyonun şart olduğuna vurgu yapan Yılmaz, tüm paydaşların dayanışma içinde hareket etmesinin müdahaleleri daha hızlı ve etkili hale getireceğini sözlerine ekledi.

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