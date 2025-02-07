Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı 5,3 milyonu aştı. Tek kişilik hane halkı sayısı son yıllarda sürekli bir artış gösterirken, yalnız yaşayanlar arasında en fazla bulunan il 943 bin 363 kişiyle İstanbul oldu.

Türkiye genelinde hane halkı sayısı 2023 yılı itibarıyla 26 milyon 599 bin 261 olarak belirlendi. 2015 yılından bu yana yalnız yaşayanların sayısındaki artış dikkat çekici bir şekilde devam ediyor. 2015 yılında yalnız yaşayanların sayısı 3 milyon 113 bin 496 iken, 2023'te bu rakam 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı.

Kovid-19 salgınının etkileri nedeniyle yalnız yaşayanların sayısında 2020 ve 2021 yıllarında önemli artışlar gözlemlendi. 2020 yılında bu sayı 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'ye, 2021'de ise 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e yükseldi. Son olarak, 2023 yılında yalnız yaşayanların sayısı 128 bin 715 artışla 5 milyon 321 bin 540’a çıktı.

Yalnız yaşayanların büyük çoğunluğu büyükşehirlerde yer alıyor. 2023 verilerine göre, İstanbul'un ardından Ankara 384 bin 201, İzmir 363 bin 110, Antalya 197 bin 923 ve Bursa 184 bin 559 kişiyle takip ediyor. Yalnız yaşayanların en az bulunduğu iller ise Bayburt, Ardahan ve Hakkari.

10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı toplam 2 milyon 661 bin 356 olarak hesaplandı. Bu rakam, Türkiye’deki yalnız yaşayanların yarısından fazlasını oluşturuyor.

Tek Kişilik Hane Halkı Sayısındaki Değişim (2015-2024)

2015 yılı itibarıyla tek kişilik hane halkı sayısındaki değişim şu şekildedir: