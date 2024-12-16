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Türkiye'de Yerli ve Milli Lokomotif Üretimi İçin Üç Yeni Fabrika Kuruluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yerli lokomotif ve tren setleri üretmek amacıyla üç yeni fabrika kurulacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:24
Türkiye'de Yerli ve Milli Lokomotif Üretimi İçin Üç Yeni Fabrika Kuruluyor

Türkiye'de Yeni Fabrikalarla Lokomotif Üretimi Hedefleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde yerli ve milli lokomotif üretimini artıracaklarını belirtti. Uraloğlu, yapacakları yatırımlarla raylı sistemler alanında önemli bir adım atacaklarını ifade etti.

Fabrika Kurulumları 2025'te Başlayacak

Bakan Uraloğlu, 2025'te, Eskişehir'de Milli Elektrikli Lokomotif İmalat ve Elektrik Sistemleri, Sakarya'da Milli Elektrikli Tren Seti İmalat ve Test, Sivas'ta ise Milli Raylı Sistem Araçları Parça İmalat fabrikalarının temellerini atacaklarını duyurdu.

Yerli Üretimde Yüksek Hedefler

Uraloğlu, yerlilik ve milliliği ön planda tutarak çeşitli projeleri hayata geçireceklerini söyledi. TÜRASAŞ ile birlikte, modern ve yerli demir yolları araçlarının üretimini amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Eskişehir-5000 Elektrikli Ana Hat Lokomotifi ve Milli Elektrikli Hızlı Tren gibi projelerin de devam ettiğini vurguladı.

Güneş Enerjisi ile Çevre Dostu Üretim

Bakan Uraloğlu, enerji verimliliğine dikkat çekerek, Sivas Bölge Müdürlüğü'ndeki fabrikaların çatılarına güneş enerji santrali kurulması için projelerinin hazır olduğunu belirtti. Bu sayede fabrikaların kendi elektriğini üreterek çevre dostu ve rekabetçi üretim yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ bünyesinde yerli ve milli lokomotif ile...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ bünyesinde yerli ve milli lokomotif ile tren setleri üretim projelerinin geliştirilmesine ağırlık vereceklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ bünyesinde yerli ve milli lokomotif ile...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ bünyesinde yerli ve milli lokomotif ile tren setleri üretim projelerinin geliştirilmesine ağırlık vereceklerini bildirdi.

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