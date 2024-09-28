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Türkiye'de Yılbaşından Bu Yana 70 Bin Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

1 Ocak 2024'ten bu yana Türkiye genelinde toplam 69 bin 132 ruhsatsız silah yakalandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 10:28
Türkiye'de Yılbaşından Bu Yana 70 Bin Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Yılbaşından Bu Yana Yakalanan Ruhsatsız Silah Sayısı 70 Bini Aştı

2024 yılının başından itibaren, Türkiye genelinde yaklaşık 69 bin 132 ruhsatsız silah ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın sağladığı verilere göre, ülke genelinde asayiş uygulamaları ve operasyonlar düzenlenerek, suç ve suçlularla mücadelenin artırılması hedefleniyor.

Ele Geçirilen Silahların Dağılımı

1 Ocak - 20 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 7 bin 984'ü kurusıkı olmak üzere, toplam 49 bin 879 tabanca, 17 bin 884 av tüfeği ve 1369 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Ruhsatsız Silah Cezalarının Artırılması Planlanıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silahlarla ilgili cezaların artırılmasına dair hazırlık yaptıklarını daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. TBMM'nin açılmasıyla birlikte bu konuyu Genel Kurul'a sunacağı rumor ediliyor.

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