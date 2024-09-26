Türkiye'de Yükseköğretim Mezunlarının Beyin Göçü Oranı Yüzde 2

Türkiye'de Beyin Göçü Oranı Yüzde 2

2023 verilerine göre, Türkiye'de yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı %2 ile kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, mezunların en çok tercih ettiği ülke ise Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Açıklanan İstatistikler

Beyin göçü oranı 2015 yılında %1,6, 2023'te ise %2 olarak belirlendi. Bu oran, kadın mezunlar için %1,6 ve erkek mezunlar için %2,4 olarak kaydedildi.

Eğitim Alanına Göre Beyin Göçü

En yüksek beyin göçü oranına sahip alan, %6,8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri oldu. Bunu, %4,4 ile mühendislik ve imalat alanları, %2,6 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik izledi.

Lisans Programlarına Göre Beyin Göçü

Mezunların en fazla göç ettiği lisans programı, %17,9 ile moleküler biyoloji ve genetik olurken, diğer programlar arasında %10,2 ile biyomühendislik, %9,8 ile işletme mühendisliği, %9,1 ile elektronik mühendisliği, %8,9 ile matematik mühendisliği ve %8,4 ile bilgisayar mühendisliği yer aldı.

Mezunların Göç Tercihleri

Bir lisans programını tamamlayanların %21,4'ü ABD'yi tercih ederken, %17,5 ile Almanya, %11,2 ile Birleşik Krallık, %6,9 ile Hollanda ve %4,9 ile Kanada sıralandı. ABD ve Kanada'ya giden mezunlar arasında en büyük paya işletme programından mezun olanlar sahipken, bilgisayar mühendisliği mezunları en çok Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'yı tercih etti.