Türkiye'deki Çifte Vatandaşlara Bulgaristan Seçimleri İçin Sandığa Gitme Çağrısı

Bulgaristan Seçimlerine Dikkat!

27 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Bulgaristan genel seçimleri için Türkiye'deki çifte vatandaşlara güçlü bir çağrı yapıldı. Trakya'da kurulu derneklerden gelen bildirimlerle, bu seçimde kullanılacak 168 sandığın 31'inin Trakya'da olacağı duyuruldu.

İstikrarsızlığa Son Vermek İçin Oy Kullanılması Gerek

Derneklerin öncülerinden Kırklareli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Erol Ateş, Bulgaristan'da siyasi istikrarsızlığın sürmesinin doğrudan halkı etkilediğini belirtti. Ateş, bu seçimlerin geçmişteki seçimlerden daha kritik bir önem taşıdığını vurguladı ve son seçimde Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin elde ettiği başarıya dikkat çekti. "Geçtiğimiz seçimde hükümet kurulamamıştı ve bu nedenle tekrar sandık başına gidiyoruz" dedi.

Katılımın Artması Bekleniyor

Ateş ayrıca, bazı ayrışmalara rağmen katılım oranının artması gerektiğini söyleyerek, "Bu seçim, Türk partisinin durumu açısından kritik bir dönüm noktası olacak; umarım seçmenlerimiz daha fazla duyarlılık gösterir" şeklinde konuştu.

Belirsizlikler Ortadan Kaldırılsın

Babaeski Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Gülsüm Kaynaklar ise, bu seçimlerin çifte vatandaşlar için büyük önem taşıdığını belirtti. "Uzun zamandır geçici hükümetin iş başında olduğu Bulgaristan'da belirsizliklerin son bulmasını istiyoruz" dedi. Kaynaklar, Türk azınlığın haklarının savunulmasının önemine de dikkat çekerek, "Çifte vatandaşların sorunları ancak güçlü bir hükümetle çözüme ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Bulgaristan'daki erken genel seçimler, Türk vatandaşları için hayati değer taşıyor ve herkesin sandığa gitmesi gerekiyordu. Kaynaklar, "Herkesin demokratik haklarını kullanarak sandığa gitmesini bekliyoruz" diyerek çağrısını yineledi.

Trakya'daki derneklerden Bulgaristan'daki genel seçim için çifte vatandaşlara "sandığa gidin" çağrısı yapıldı. Kırklareli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Erol Ateş, AA muhabirine açıklamada bulundu.