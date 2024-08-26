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Türkiye'deki Orman Varlığı Yangınlarla Mücadelede Artış Gösterdi

Türkiye'de 2012-2023 yılları arasında orman varlığı 1,7 milyon hektar arttı, yanan alan ise 255 bin hektar olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:19
Türkiye'deki Orman Varlığı Yangınlarla Mücadelede Artış Gösterdi

Orman Varlığı Artış Gösterdi

Türkiye, 2012-2023 yılları arasında orman yangınlarıyla mücadelede önemli adımlar attı. Yangınlar döneminde yaklaşık 255 bin hektar alan zarar görürken, orman varlığı aynı süreçte yaklaşık 1,7 milyon hektar artış gösterdi.

Yangınlarla Mücadele Stratejileri

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre, orman yangınlarıyla mücadelede önleme, söndürme ve yeniden ağaçlandırma stratejileri ön plana çıkıyor. OGM, uçak, helikopter, insansız hava aracı (İHA) ve çeşitli kara araçları ile bu yangınlara zamanında müdahale etmeyi hedefliyor.

İklim Değişikliği ve Yangınlar

Yangınların çıkmasında iklim değişikliği ile birlikte yaşanan sıcaklık artışlarının etkili olduğu vurgulanıyor. Ancak, ağaçlandırma seferberliği sayesinde, yangınlarla yanan alanlardan çok daha fazlası orman varlığına kazandırıldı.

2012'den Bugüne Orman Varlığında Değişimler

2012 yılında Türkiye'nin orman varlığı 21 milyon 678 bin hektar iken, bu yıl itibarıyla bu rakam 23 milyon 363 bin 71 hektar seviyesine ulaştı. 2019'dan itibaren her yıl 11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor ve bu seferberliğin etkisi gözlemleniyor.

İhmal ve Kaza Kaynaklı Yangınlar

Yangınların yaklaşık üçte biri, ihmal ve kaza kaynaklı olarak çıktığı belirtildi. 12 yıllık süreçte, 11 bin 357 orman yangını bu nedenlerle meydana geldi ve 105 bin 675 hektar alan etkilendi. Ayrıca, 2012-2023 döneminde toplamda yaklaşık 32 bin yangınla mücadele edildi.

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