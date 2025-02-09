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Türkiye'deki Yalnız Köyler: 5 Kişilik Nüfusla Hayatta Kalıyorlar

Türkiye'de yalnızca birer kişinin yaşadığı 5 köy belirlendi. Nüfusu giderek azalan köylerin durumu dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:03
Türkiye'deki Yalnız Köyler: 5 Kişilik Nüfusla Hayatta Kalıyorlar

Yalnız Yaşayanlar: Türkiye'nin En İhtişamlı 5 Köyü

Şırnak'ın Ağaçyurdu, Siirt'in Çattepe, Iğdır'ın Tarlabaşı, Bingöl'ün Çomakköy ve Bitlis'in Kayalıbağ köyleri, geçen yıl sonu itibarıyla yalnızca birer kişi tarafından yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu köyler nüfus azalmasının açık birer örneği.

Nüfus Azalıyor

Türkiye'de, 2024 nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 olarak kaydedildi. Ancak, köylerdeki nüfus düşüşü dikkat çekici bir şekilde sürmekte. Nüfusun yüzde 6,6'sı belde ve köylerde yaşarken, bu oran geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısındaki yaklaşık yüzde 5,3 azalışla, 5 milyon 657 bin 686 kişiye geriledi.

10 veya Daha Az Nüfuslu Köyler

Devam eden araştırmalar, Türkiye genelinde 57 köyde 10 veya daha az kişinin yaşadığını gösteriyor. Bunun yanında, 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 480 olarak tespit edildi. Adıyaman'ın merkez ilçesindeki Taşpınar, 7 bin 2 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü oldu.

Tek Başına Hayat Mücadelesi

TÜİK verileri, Türkiye genelindeki 5 köyde yalnızca birer kişilik tescilli yaşam sürelerini gözler önüne serdi. Bu köyler, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe, Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Tarlabaşı, Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ ve Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Çomakköy'dir.

Daha az nüfuslu köyler arasında, Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki Maltepe köyü de şu an iki kişi ikamet ederken, Kütahya'nın Emet ilçesindeki Kalfalar köyü ise üç kişilik nüfusa sahiptir. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilekli ile Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Akımlı köyleri 4 kişilik nüfusa sahipken, Şırnak'ın merkez ilçesindeki Kemerli ve Cevizdüzü, Siirt'in Eruh ilçesindeki Narlıdere ve Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Topalhasan köyleri ise 5 kişi barındırıyor.

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