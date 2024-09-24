Türkiye'deki Yatırımlar ve Güncel Gelişmeler

Türkiye'deki Yatırım İmkanları Gündemde

24 Eylül 2024 tarihinde yapılan açıklamalarda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Amerikan firmalarının Türkiye'deki yatırımlarını genişletmeye istekli olduklarını ifade etti. Bakan Bolat, "Amerikalı büyük firmalar Türkiye'deki mevcut yatırımlarını genişletme arzusunu açık bir şekilde ortaya koydu" dedi.

Bolata ayrıca, "Faiz indirimleri hızlanırsa, bu durum küresel büyüme ve ticaret oranlarını olumlu yönde etkileyecek. Böylece, ihracat hızımız artacak ve yeni pazar imkanları sunulacaktır" şeklinde konuştu.

Uluslararası Yatırımcılar için Sürdürülebilirlik

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir yatırım potansiyelini uluslararası yatırımcılara tanıttıklarını belirtti. "Yatırımcılar, Türkiye'de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için iş planlarını geliştirebileceklerine dair bilgilendiriliyor" ifadelerini kullandı.

İki Ülke Arasında Ticaret Hedefi

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin, yeşil dönüşüm ve tedarik zincirleri alanındaki işbirlikleri sayesinde 60 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Bolat'ın Almanya ile yaptığı görüşmelerin, ilişkilerin ilerlemesine katkı sağladığı ifade edildi.

Motosiklet Satışlarında Rekor

Türkiye'deki motosiklet satışları, yaz aylarında son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Haziran-Ağustos dönemindeki satışlar, yaklaşık 345 bin 235 motosiklet olarak kaydedildi.

Almanya'daki Aşırı Sağcı Parti Endişeleri

Köln'de yaşayan Türkler, Almanya'daki aşırı sağcı partilerin oylarının artmasından kaygı duyuyor. Doğan Cimikoğlu, "Halkın bu durumu ciddiye alması gerekiyor" dedi.

Ayanis'teki Tarihi Buluntular

Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda Urartular dönemine ait kalıntılar ve savaş aletleri temizleniyor. Prof. Dr. Mehmet Işıklı, buluntuların toz ve tortudan arındırılmasının ardından titiz bir bakım yapılacağını belirtti.

Boşanma Davalarında Yargıtay Kararı

Yargıtay, Manisa'daki bir boşanma davasında, iş seyahatleri nedeniyle aile hayatını ihmal eden kocayı kusurlu buldu.

12 Yaşındaki Kızın Tedavisi

İzmir'de, kalbinde kitle bulunan 12 yaşındaki Ayşe Al Sido'nun başarılı bir ameliyatla tedavi edildiği belirtildi.

Ekolojik Yaşam Uygulamaları

İstanbul'da iki kadın, ekolojik yaşam prensiplerini yaymak amacıyla gıda bahçesi projeleri başlattı.

İşitme Engelli Bireyler için Tarama Programları

Biruni Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Abdulkadir Özgür, işitme tarama programlarının işitme kaybını erken teşhis etmede önemli rol oynadığını vurguladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin Yeni Formatı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında mücadele edecek. Galatasaray, tarihindeki 319. maçı yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile oynayacak.

Galatasaray’ın Avrupa Serüveni

Galatasaray, 1999-2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak Türkiye’nin bu alanda ilk şampiyonu oldu. Bu başarı, sarı-kırmızılı ekibi Avrupa'da önemli bir konuma taşıdı.

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