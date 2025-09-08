Türkiye'den Afganistan'a 22. İyilik Treni: 922 Ton Yardım Uğurlanıyor

Türkiye'den Afganistan'a 22. İyilik Treni Uğurlanıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin 922 tonluk insani yardım malzemesini taşıyacak 22. İyilik Treni'nin yarın Ankara Garı'ndan Afganistan'a uğurlanacağını bildirdi.

Sevkiyat Detayları

AFAD açıklamasına göre, trenle birlikte gıda kolileri, çadır, battaniye, hijyen ve barınma ürünlerinden oluşan temel ihtiyaç malzemeleri Afganistan halkına ulaştırılacak. Bu sevkiyatla birlikte, İyilik Trenleri kapsamında Afganistan'a ulaştırılan insani yardım malzemelerinin toplam ağırlığı 10 bin 468 tona ulaşmış olacak.

Afganistan'daki Durum

Açıklamada, Afganistan'da son dönemde yaşanan sel felaketleri, zorlu kış şartları, kitlesel geri göndermeler ve son olarak 31 Ağustos'ta Celalabad kentinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlercesinin de yardıma muhtaç hale geldiği belirtildi.

AFAD, Türkiye'nin zor günler geçiren Afgan halkına destek olmak amacıyla, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan bu sevkiyatın insani yardım ihtiyacını hafifletmeyi amaçladığını vurguladı.

Türkiye, dost ve kardeş Afgan halkının yaralarını sarmak için tüm imkanlarıyla yanında olmaya devam edecek.