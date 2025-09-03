Türkiye'den Afganistan'a 25 Ton İnsani Yardım Ulaştırıldı

CEM DAĞISTANLI — AFAD koordinasyonunda bölgeye yardım sevkiyatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afganistan'daki depremzedeler için yaklaşık 25 ton insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye gelen yardım talebi üzerine, Dışişleri Bakanlığı ile AFAD ve Türk Kızılayı koordinasyonunda malzemeler hazırlandı.

Yardımlar, Kayseri'deki Erkilet Havalimanı'ndan hareket eden Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M uçağı ile Afganistan'ın Celalabad kentine sevk edildi.

AFAD Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut, depremden en çok Kunar vilayetinin etkilendiğini belirtti ve yerel makamların açıklamalarına göre 1141 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 3 bin kişinin yaralandığını söyledi.

Karabulut ayrıca, Afganistan'ın uluslararası acil yardım çağrısına yanıt verildiğini, malzemelerin Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandığını ve Cumhurbaşkanlığı ile İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları arasındaki koordinasyon sayesinde sabah saatlerinde Kayseri'den Celalabad'a sevk edildiğini ifade etti.

Bölgede acil ihtiyaç olan barınma malzemelerinden ve hijyen ile gıda kolilerinden oluşan yaklaşık 25 ton insani yardım malzemesi Afgan Kızılay'ına teslim edilmiştir. Süreç içerisinde bölgeye intikal ettirdiğimiz acil insani yardım malzemeleri, Afgan Kızılayı ve Türk Kızılayı ile ortaklaşa olarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. AFAD olarak insanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımız ötesinde insani yardım faaliyetlerimiz devam edecektir.

