Türkiye'den Bangladeş'e İnsani Yardım Tiri

Türkiye, Bangladeş'e Yardım Eli Uzatıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bangladeş'teki sel felaketine maruz kalanlara Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin merhamet ve şefkat elini tüm dünyaya ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Türk milletinin dost ve kardeş Bangladeş halkına yardım elini uzattığını vurguladı.

Gıda ve İlaç Başta Olmak Üzere 53 Binden Fazla Paket

Yaklaşık 6 milyon insanı etkileyen sel felaketinin ardından, AFAD, Kızılay, UMKE ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, afet bölgesinde insani yardım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yerlikaya, şu ana kadar 53.700 paket gıda, hijyen kolisi, ilaç ve barınma malzemesi ihtiyacı olanlara ulaştırıldığını bildirdi.

Ayrıca, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 51.450 öğün sıcak yemek dağıtımının gerçekleştirildiğini ifade eden Yerlikaya, bu desteklerin bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.