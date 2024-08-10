Türkiye'den Brezilya'daki Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı

Brezilya'daki Uçak Kazasına Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'nın Sao Paulo kenti yakınlarında gerçekleşen feci uçak kazasında yaşamını yitirenler için bir taziye mesajı yayımladı.

İfade Edilen Üzüntü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının büyük olduğunun derin bir üzüntü ile öğrenildiği ifade edildi. Açıklamada, Brezilya halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerin iletildiği vurgulandı.

Kaza Detayları

Söz konusu uçak, 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebatıyla birlikte Sao Paulo yakınlarındaki bir yerleşim alanına düştü. Brezilya basınında yer alan haberlerde, kazadan kurtulan olmadığının belirtildiği bildirildi.