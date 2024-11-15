Türkiye'den Dünya Sahnesine: Yenilenebilir Enerji ve Savunma Sanayisindeki Önemli Gelişmeler

Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Yatırımları Uluslararası İlgi Görüyor

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye'nin enerji alanındaki dinamizminin ve mevcut yatırımlarının uluslararası arenada dikkat çektiğini belirtti. Öztop, "Ülkemiz gerek dinamizmi, gerekse de şu ana kadar yapmış olduğu şeylerle ön plana çıkıyor" diye konuştu. Ayrıca, iklim finansmanına yönelik riskleri yönetme çabalarına da vurgu yaptı.

HÜRJET'e Okyanus Aşırı İlgi

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET hava aracının Avrupa, Kuzey Afrika ve Türk cumhuriyetleri gibi bölgelerde ciddi talep gördüğünü ifade etti. Demiroğlu, "Bir müşteriyle ilerlemeler kaydediyoruz" diyerek HÜRJET’in ikinci prototipinin geliştirilmiş konfigürasyonunu da aktardı.

Türk Kızılay Gazze’de Yardım Faaliyetlerini Arttırdı

Türk Kızılay, İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'de 3 milyon öğünden fazla sıcak yemek dağıttı. Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz, "Gazze'ye 65 bin tondan fazla yardım yaptık" derken, Türkiye’nin en fazla yardımı ulaştıran ülke olduğunu belirtti.

Türkiye’de Ekim Sıcaklıkları Değişim Göstermekte

Geçtiğimiz Ekim ayında en düşük sıcaklık Erzurum'da sıfırın altında 8.8 derece, en yüksek sıcaklık ise Cizre ve Ceylanpınar'da 37.8 derece ölçüldü.

Ankara 1 No'lu Barosu'na Cezalı Ödül

TİHEK, Görme engelli avukatlar için baro kütüphanesinde uygulanan kitap tarama ünitesini sonlandırdığı için 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

İşaret Dilinde 230 Yeni Kelime Geliştirildi

Hadi İşaret Sosyal Girişim Kurucusu Sibel Kaya, sağır bireylerin ifade zenginliğini artırmak amacıyla işaret diline yeni kelimeler kazandırdıklarını söyledi. Bu proje ile birlikte sanat alanında 230 yeni kelime geliştirdiklerini belirtti.

Tüketici Tercihleri Değişiyor

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, tüketicilerin artık %70 spor ayakkabı, %30 deri ayakkabı tercih ettiğini ifade etti.

Yapay Zeka Yatırımları Nükleer Enerjiye Yönlendiriyor

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Özdemir, yapay zekanın artan enerji ihtiyacının teknoloji devlerini nükleer enerji yatırımlarına yönlendirdiğini belirtti.

İtalyan Doktorlardan Gazze İçin Çağrı

İtalyan doktor Paola Manduca önderliğindeki 15 bilim insanı, sağlık inkarını kınamak amacıyla acil bir çağrıda bulundu.

BM'nin Gazze’deki Durumu Eleştiriliyor

Eski BM Filistin Özel Raportörü Lynk, BM'nin etkisizliği hakkında önemli eleştirilerde bulundu ve şiddetle reforma ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Gazze Mahkemesi Adalet Arayışında

Eski BM Filistin Özel Raportörü Falk, "Gazze Mahkemesi"nin insanlık adına adalet arayacağını belirtti.

Zorlu Ekim Sezonunda Obruklu Tarlalarda Ekim Yapıldı

Konya'nın Karapınar ilçesindeki obruklar nedeniyle zorlu bir ekim süreci yaşanıyor.

İstanbul'da Genç Çiftçiler Yükseliyor

19 yaşındaki ikiz kardeşler Toprak ve Başar Esen, 5 bin dönümlük tarlyı ekiyor ve çiftçilik hayallerini gerçekleştiriyor.

İstanbul Boğazı’nda 5 Gemide Havada

Yılın 9 ayında İstanbul Boğazı'ndan 31 bin 161 gemi geçti.

A Milli Futbol Takımı, 636. Maçına Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile karşılaşacak.

Kayseri A Milli Takım’a Şans Getiriyor

A Milli Takım, Kayseri’deki daha önceki üç maçını da kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Dünya Futbol Zirvesi, Arda Güler’i Değerlendirdi

İletişim Direktörü Jaime, Arda'nın potansiyeline dikkat çekerek, onun önemli bir oyuncu olacağına vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.