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Türkiye'den En Geniş Esir Değişim Operasyonu: 26 Kişi Takas Edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin 7 ülkeden 26 kişinin takasını sağladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:28
Türkiye'den En Geniş Esir Değişim Operasyonu: 26 Kişi Takas Edildi

Esir Değişim Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da gerçekleştirilen rehine takasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altun, "Türkiye, dün itibarıyla 7 farklı ülkeden 26 kişinin takasını sağlayarak son dönemlerdeki en kapsamlı esir değişim operasyonunu gerçekleştirdi" dedi.

Türkiye'nin Diplomatik Gücü

Altun, bu operasyonun Türkiye'nin uluslararası alanda barış ve istikrar konusundaki katkısını bir kez daha kanıtladığını belirtti. "Türkiye, farklı ülkelerle ilişkiler geliştirebilen diplomatik bir ağır sıklet gücü olduğunu bir kez daha gösterdi," ifadelerini kullandı.

Mesajlar ve Gelecek Vizyonu

Altun, Türk istihbaratının bu tarihi operasyon için gerekli diyalog ve arabuluculuk kanallarını kurduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin uluslararası çatışmalarda açık diyalog kanallarını sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti. "Tüm tarafların katılımını ve arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştıracak platformlar oluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Türkiye, bu hassas müzakerelerin yönetiminde gösterdiği ciddiyetle bölgedeki sorunların çözümüne önemli katkılarda bulunmaktadır.

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