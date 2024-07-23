Türkiye'den Etiyopya'ya Başsağlığı Mesajı

Türkiye, Etiyopya'da Yaşanan Felaket İçin Taziye Diledi

Türkiye, Etiyopya'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında kaybedilenler için başsağlığı mesajı gönderdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Türkiye İçişleri Bakanlığı, "Etiyopya’da yaşanan yoğun yağışlar sonrası 200’den fazla insanın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğreniyoruz. Bu zor zamanlarda Etiyopya halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Felaketin Boyutu

Olayın en çok etkilendiği bölge, Etiyopya’nın güneyinde yer alan Gofa'nın dağlık alanıdır. Şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 229 kişinin cesedine ulaşılmıştır.